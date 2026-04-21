FIFA atualiza ranking mundial de seleções femininas; veja posição do Brasil

Nesta terça-feira, a FIFA atualizou o ranking mundial de seleções femininas. Após a conquista do Fifa Series, na última semana, a Seleção Brasileira somou pontos e manteve a sexta colocação.
A liderança mundial segue com a Espanha, seguida por Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Japão, que avançou três posições e assumiu o quinto lugar após a conquista da Copa Asiática.
O Brasil foi impecável no Fifa Series. Foram três vitórias em três jogos, contra Coréia do Sul, Zâmbia e Canadá.
Em 2027, será realizada mais uma edição da Copa do Mundo Feminina. O torneio será realizado no Brasil e marcará a primeira edição do torneio na América do Sul, reunindo 32 seleções entre junho e julho.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Confira o Top-10 do ranking feminino da FIFA:
- 1º Espanha – 2083.09
- 2º Estados Unidos – 2054.65
- 3º Inglaterra – 2038.72
- 4º Alemanha – 2021.78
- 5º Japão – 2011.27
- 6º Brasil – 1980.00
- 7º França – 1975.60
- 8º Suécia – 1961.22
- 9º Canadá – 1934.88
- 10º Holanda – 1929.32