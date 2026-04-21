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FIFA atualiza ranking mundial de seleções femininas; veja posição do Brasil

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Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/04/2026 às 12:19

Nesta terça-feira, a FIFA atualizou o ranking mundial de seleções femininas. Após a conquista do Fifa Series, na última semana, a Seleção Brasileira somou pontos e manteve a sexta colocação.

A liderança mundial segue com a Espanha, seguida por Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Japão, que avançou três posições e assumiu o quinto lugar após a conquista da Copa Asiática.

O Brasil foi impecável no Fifa Series. Foram três vitórias em três jogos, contra Coréia do Sul, Zâmbia e Canadá.

Em 2027, será realizada mais uma edição da Copa do Mundo Feminina. O torneio será realizado no Brasil e marcará a primeira edição do torneio na América do Sul, reunindo 32 seleções entre junho e julho.

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Confira o Top-10 do ranking feminino da FIFA:

  • Espanha – 2083.09
  • Estados Unidos – 2054.65
  • Inglaterra – 2038.72
  • Alemanha – 2021.78
  • Japão – 2011.27
  • 6º Brasil – 1980.00
  • França – 1975.60
  • Suécia – 1961.22
  • Canadá – 1934.88
  • 10º Holanda – 1929.32

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