FIFA atualiza ranking mundial de seleções femininas; veja posição do Brasil

Nesta terça-feira, a FIFA atualizou o ranking mundial de seleções femininas. Após a conquista do Fifa Series, na última semana, a Seleção Brasileira somou pontos e manteve a sexta colocação.

A liderança mundial segue com a Espanha, seguida por Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Japão, que avançou três posições e assumiu o quinto lugar após a conquista da Copa Asiática.

O Brasil foi impecável no Fifa Series. Foram três vitórias em três jogos, contra Coréia do Sul, Zâmbia e Canadá.

Em 2027, será realizada mais uma edição da Copa do Mundo Feminina. O torneio será realizado no Brasil e marcará a primeira edição do torneio na América do Sul, reunindo 32 seleções entre junho e julho.

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Confira o Top-10 do ranking feminino da FIFA: