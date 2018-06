Confira datas e horários dos jogos da fase de grupos da Copa de 2018

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018 aconteceu na tarde desta sexta-feira, na Rússia, local do evento no próximo ano. A cerimônia contou com a presença do técnico Tite e do dirigente Edu Gaspar, que viram a Seleção Brasileira ser sorteada no Grupo E, que conta com Sérvia, Suíça e Costa Rica.

Nenhum dos grupos da primeira fase da Copa possui duas seleções campeãs mundiais. Primeiro campeão da história do torneio, o Uruguai está no Grupo A. Espanha, campeã em 2010, ocupa o Grupo B. Já a França, que possui dois títulos, é a cabeça de chave do Grupo C. A Argentina, que penou para se classificar à Copa, está no D. Com Alemanha, no F, e Inglaterra no G. O único grupo que não possui uma seleção campeã mundial é o H.

A Rússia, anfitriã da Copa de 2018, abre a competição no dia 14 de junho, em jogo no estádio Luzhniki, às 12h (de Brasília). O último jogo da fase de grupos acontece no dia 28 de junho, no duelo entre Senegal e Colômbia, às 11h.

Confira a tabela detalhada dos grupos da Copa do Mundo respeitando o horário de Brasília):