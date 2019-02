Após expulsão na Seleção sub-20, Rodrygo pede desculpas

Na noite da última sexta-feira, a Seleção Brasileira sub-20 acabou perdendo por 2 a 0 para a Venezuela e se complicou no Sul-Americano da categoria. Um dos principais destaques, o atacante Rodrygo, do Santos foi expulso de campo, após dar uma tesoura no adversário.

Após a expulsão, o jogador utilizou as redes sociais para se desculpar. “Noite difícil, mas levarei como aprendizado! Por uma atitude errada, decepcionei meus companheiros, minha família e a torcida brasileira. Peço desculpas, mas vou dar a volta por cima e junto com meus companheiros lutaremos até o fim pelo nosso objetivo aqui no Chile”, escreveu o atleta.

Com o resultado, o Brasil está em sexto lugar, com um ponto ganho nos dois jogos do Hexagonal final. Nesta segunda-feira, a equipe vai medir forças com o Uruguai, às 18h30 (horário de Brasília), em jogo de vida ou morte.

Rodrygo ainda será julgado pelo cartão vermelho. Dessa forma, pode desfalcar o time comandado por Carlos Amadeu por pelo menos dois jogos.