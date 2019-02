Após expulsão, Rodrygo aguarda julgamento e é criticado na Espanha

A Seleção Brasileira sub-20, de fato, não vive um bom momento. Para além da, até então, fraca campanha no Sul-Americano da categoria, que está sendo disputado em Rancagua, no Chile, o técnico Carlos Amadeu ainda conta com mais uma dor de cabeça. Considerado o principal jogador da equipe, Rodrygo será julgado pela expulsão na derrota desta sexta-feira, para a Venezuela, e poe perder as próximas duas partidas.

Já nos acréscimos do jogo contra os venezuelanos, o camisa 10 perdeu a cabeça e deu uma tesoura em um de seus adversários. O atacante já está fora do confronto desta segunda-feira, com o Uruguai, e, caso o julgamento considere a violenta falta como agressão, também perderá o duelo contra o Equador, na penúltima rodada do hexagonal final. A Conmebol deve divulgar a decisão em breve.

O lance, inclusive, não repercutiu nada bem na Espanha, destino do jogador de 18 anos de idade, que já tem transferência acertada ao Real Madrid. O jornal Marca, por exemplo, lamentou a “entrada selvagem, que quase lesionou um companheiro”.

Além de Rodrygo, Amadeu ainda também não pode contar com Rafael Papagaio, lesionado por uma entorse no tornozelo. O cenário só piora a seca de gols vivida pela equipe, que marcou só três nas seis partidas disputadas até o momento. Ao todo, já são 369 minutos sem balançar as redes na competição.

Após duas rodadas deste hexagonal final, o Brasil divide a última posição da tabela com a Colômbia, ambos com apenas um ponto conquistado. A líder é a própria Venezuela, que soma 4, ao lado do Uruguai. Em terceiro vem o Equador e, em quarto, a Argentina, com três pontos cada. Ao fim da disputa, apenas os quatro melhores colocados garantirão vaga no próximo Mundial sub-20.