Allan sofre lesão e ficará longo tempo afastado no Botafogo

O Botafogo confirmou a lesão de Allan nesta terça-feira. O volante entrou na partida contra o Remo, no último sábado, aos 18 minutos do segundo tempo e precisou ser substituído aos 35, com dores na coxa direita. De acordo com o boletim divulgado pelo clube, o atleta sofreu uma ruptura completa do retofemoral da coxa direita.

O volante de 35 anos passará por cirurgia nos próximos dias. Além disso, o Botafogo informou que a previsão de recuperação do atleta é estimada entre 12 e 20 semanas. Ou seja, entre o fim de julho e o fim de novembro.

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Boletim médico na integra

"Informamos que o volante Allan sofreu ruptura completa do retofemoral da coxa direita na partida diante do Remo, com recuperação estimada entre doze e vinte semanas. O camisa 25 iniciou tratamento e será submetido a cirurgia nos próximos dias. Desejamos uma boa recuperação ao nosso atleta."

Boletim Médico - Allan Informamos que o volante Allan sofreu ruptura completa do retofemoral da coxa direita na partida diante do Remo, com recuperação estimada entre doze e vinte semanas. O camisa 25 iniciou tratamento e será submetido a cirurgia nos próximos dias. Desejamos… — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 5, 2026

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