“Malcom? Não sabia quem era”, diz zagueiro da Roma

O brasileiro Malcom está feliz da vida no Barcelona, mas parece não ter deixado saudades no seu quase clube, a Roma. Na próxima terça-feira (31) as equipes se enfrentam em partida válida pela Copa dos Campeões Internacionais, torneio amistoso preparatório da temporada, e o zagueiro Manolas, do time italiano, foi bastante sucinto ao responder se cumprimentará Malcom.

“Se você não quer estar na Roma, melhor fechar com o Barcelona”, iniciou o jogador ao Italian Football TV. “Eu nem sabia quem ele era, nem sabia seu nome. Não tenho motivo para cumprimentá-lo”.

A polêmica envolvendo Malcom, Barcelona e a Roma começou há uma semana. Tanto o clube italiano quanto o Bordeaux, da França, onde o brasileiro atuava, postaram em suas redes sociais que um acordo estava próximo. O clube catalão, no entanto, deu um “chapéu” nos italianos e contratou Malcom por 41 milhões de euros (R$ 179 milhões) mais R$ 4 milhões de bônus. Ele estreou no último sábado contra o Tottenham no mesmo torneio que enfrentará a Roma.