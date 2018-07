Após “chapéu” na Roma, Barcelona anuncia contratação de Malcom

O “chapéu” está confirmado e Malcom é o mais novo jogador do Barcelona. Depois de uma negociação polêmica e definida em poucas horas, o clube catalão confirmou no início da tarde desta terça-feira, em seu site oficial, a contratação do atacante brasileiro junto ao Bordeaux pelas próximas cinco temporadas, por 41 milhões de euros (cerca de R$ 179 milhões).

De acordo com informações veiculadas pelo próprio Barcelona, o desembarque de Malcom na cidade espanhola está previsto ainda para esta terça-feira, quando será tirada a foto oficial. Na quarta pela manhã serão realizados os últimos exames médicos antes do brasileiro ingressar com o restante do elenco nas atividades de pré-temporada.

O imbróglio envolvendo o futuro do jovem atacante brasileiro teve início na última segunda-feira, logo após ser anunciado pela Roma, que assim como o Bordeaux confirmou o acordo nas redes sociais. Na noite do mesmo dia, Malcom era esperado na capital italiana para concretizar a negociação, mas o cancelamento de seu voo horas antes tornou tudo uma grande incógnita.

À princípio, a viagem foi cancelada sem explicação oficial, mas logo começaram a ser especuladas na imprensa internacional a tentativa do Barcelona de atravessar a negociação, aumentando a proposta e fazendo o clube francês repensar o acordo com os italianos. Sem ter assinado, o contrato ganhou novos termos e a Roma ficou para trás, sofrendo o “chapéu” do Barcelona.

Em seu site oficial, o clube catalão considerou o ex-corintiano um “atacante com grande futuro pela frente”. Entre suas principais qualidades, foram ressaltados o “ritmo eletrizante que impõe ao jogo, além da técnica com a bola a seus pés”. Campeão Brasileiro com o Corinthians em 2015, clube onde foi formado, Malcom foi contratado pelo Bordeaux aos 18 anos

“Malcom é um ousado, passo a passo com uma habilidade de arrematar de longa distância. Apesar de canhoto, pode atuar por qualquer flanco. Além de sua velocidade, possui também uma grande habilidade, técnica e costuma swe relacionar bem com os companheiros, um dos principais aspectos do futebol do Barça”, escreveu o clube.