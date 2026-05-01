Hulk rescinde com Atlético-MG e abre caminho para reforçar o Fluminense

O Atlético-MG comunicou nesta sexta-feira que chegou a um acordo pela rescisão de contrato do atacante Hulk. O jogador de 39 anos deve assinar com o Fluminense, que tenta contratar o atleta desde o início do ano.

Nas últimas duas partidas do Atlético-MG, Hulk não entrou em campo. O atacante chegou a ser relacionado para o jogo contra o Flamengo, mas foi cortado. Já diante do Cienciano, não esteve na lista de relacionados.

Após a situação de insatisfação, ambas as partes chegaram a uma rescisão amigável nesta sexta-feira. No entanto, Hulk deverá esperar até a janela de transferências de julho para se apresentar a um novo clube. O Fluminense, que vem negociando com o atacante nos últimos dias, é o principal candidato para a contratação do camisa 7.

𝐃𝐚𝐪𝐮𝐢 𝐚𝐭𝐞́ 𝐚 #𝐄𝟕𝐄𝐑𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄: 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐧𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐨, 𝐇𝐮𝐥𝐤 𝐭𝐞𝐫𝐚́ 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐚 𝟏𝟎 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐨, 𝐧𝐚 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐌𝐑𝐕 𝐶𝑙𝑢𝑏𝑒 𝑒 𝑖́𝑑𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎̃𝑜 𝑒𝑚… pic.twitter.com/1EFiVPdBsP — Atlético (@Atletico) May 1, 2026

O atacante será homenageado no dia 10 de maio, antes da partida entre Atlético-MG e Botafogo, na Arena MRV, pela 15ª rodada do Brasileirão. Contratado em 2021, Hulk deixa o Galo com 140 gols e 56 assistências em 311 jogos, além de oito taças conquistadas: cinco Campeonatos Mineiros (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), um Brasileirão (2021), uma Copa do Brasil (2021) e uma Supercopa, em 2022.

"Levo comigo muito mais do que títulos, levo uma conexão que mudou a minha vida. O Galo e a Massa Atleticana me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia e serei eternamente grato a esse clube que aprendi a amar. Espero todos vocês na Arena para a gente se despedir juntos, do jeito que essa história tão linda merece: com emoção, gratidão e uma grande festa", declarou o atacante.

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Saída turbulenta

Os bastidores da saída de Hulk foram turbulentos. O atacante chegou a desabafar algumas vezes sobre a situação no Atlético-MG e afirmou ter se sentido desprestigiado pela equipe. Depois do desabafo do atacante, Paulo Bracks, dirigente do Atlético-MG, explicou a situação do atleta.

"Fomos procurados ontem por um clube brasileiro. O staff do jogador conversou com este clube brasileiro. Foi feita hoje, de tarde, uma reunião nossa com o staff do atleta e não houve uma decisão. (...) Horas antes do jogo, em comum acordo entre as partes (atleta e clube), decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nesta janela", declarou.

Leia a carta de despedida do Atlético-MG na íntegra:

𝐶𝑙𝑢𝑏𝑒 𝑒 𝑖́𝑑𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎̃𝑜 𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑚 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜

O Atlético informa que, em comum acordo, acertou a rescisão de contrato com Hulk. Um dos maiores ídolos da história do Galo, o jogador terá uma grande festa de despedida no dia 10 de maio, na Arena MRV, antes da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

"Levo comigo muito mais do que títulos, levo uma conexão que mudou a minha vida. O Galo e a Massa Atleticana me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia e serei eternamente grato a esse clube que aprendi a amar. Espero todos vocês na Arena para a gente se despedir juntos, do jeito que essa história tão linda merece: com emoção, gratidão e uma grande festa", destaca o ídolo.

Ao longo da próxima semana, serão informados mais detalhes da despedida. Também ficou acertado que, quando encerrar sua carreira, Hulk terá um jogo festivo na Arena MRV.

O Atlético agradece ao ídolo pela incrível trajetória no Galo, período que ficará eternamente marcado na memória e no coração da Massa.

Contratado em 2021, Hulk rapidamente construiu uma forte identificação com a Massa Atleticana. Dentro de campo, foi decisivo em conquistas históricas como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, e a Supercopa do Brasil de 2022, além de cinco títulos estaduais consecutivos (2021 a 2025).

Foram 140 gols em 311 jogos, além de 56 assistências, totalizando 196 participações em gol, números que traduzem apenas parte do que ele representou com a camisa alvinegra.

Artilheiro, capitão e referência técnica, Hulk acumulou números expressivos e protagonizou atuações memoráveis com a camisa alvinegra. Fora das quatro linhas, conquistou o carinho da torcida, tornando-se um ídolo absoluto, entre os maiores da história do Clube.

"Minha relação com o Galo é muito intensa e jamais perderei a conexão com essa torcida maravilhosa. Tanto que meus filhos permanecerão aqui em Belo Horizonte e fiz questão de manter o meu camarote", afirmou o ídolo.

Desejamos a Hulk sucesso na continuidade de sua carreira, reafirmando que o Galo sempre será a sua casa.

𝐇𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐢́𝐛𝐚, 𝐧𝐨́𝐬 𝐠𝐨𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐜𝐞̂!