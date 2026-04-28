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Atlético-MG e Fluminense ficam mais perto de acordo por Hulk

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Foto: Divulgação / Pedro Souza / Atlético
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 28/04/2026 às 15:03

Fluminense, Atlético-MG e Hulk conversam para alinhar últimos detalhes da transferência do atacante para a equipe carioca, apesar de uma reunião definitiva não ter acontecido ainda. A informação é do GE.

O jogador treinou separado do elenco na manhã desta terça-feira em meio aos contatos entre as partes para finalizar o negócio. Hulk deixou o vestiário antes do jogo contra o Flamengo na Arena MRV, que aconteceu no último domingo. O time mineiro perdeu por 4 a 0.

O objetivo é que as partes consigam traçar um plano que afaste as turbulências da negociação, diferentemente do cenário que se estabeleceu no início do ano, quando aconteceram as primeiras sondagens e tratativas.

Os bastidores que afastam Hulk do Atlético-MG

O Atlético procura afastar a ideia de que Hulk foi destratado no clube. A intenção é fazer com que o jogador se despeça do Galo como ídolo. Os últimos meses foram marcados por incertezas sobre o futuro do atacante. O time chegou a sugerir que Hulk optasse pela aposentadoria, dando a entender de que ele não teria condições de atuar em 2027.

O jogador se sentiu desprestigiado, já que esperava uma proposta de extensão do contrato. Porém, agora, ele está disposto a superar esse capítulo para seguir seu caminho em outro clube.

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