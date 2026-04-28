Atlético-MG e Fluminense ficam mais perto de acordo por Hulk

Fluminense, Atlético-MG e Hulk conversam para alinhar últimos detalhes da transferência do atacante para a equipe carioca, apesar de uma reunião definitiva não ter acontecido ainda. A informação é do GE.

O jogador treinou separado do elenco na manhã desta terça-feira em meio aos contatos entre as partes para finalizar o negócio. Hulk deixou o vestiário antes do jogo contra o Flamengo na Arena MRV, que aconteceu no último domingo. O time mineiro perdeu por 4 a 0.

O objetivo é que as partes consigam traçar um plano que afaste as turbulências da negociação, diferentemente do cenário que se estabeleceu no início do ano, quando aconteceram as primeiras sondagens e tratativas.