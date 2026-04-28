Atlético-MG e Fluminense ficam mais perto de acordo por Hulk

Os bastidores que afastam Hulk do Atlético-MG
O Atlético procura afastar a ideia de que Hulk foi destratado no clube. A intenção é fazer com que o jogador se despeça do Galo como ídolo. Os últimos meses foram marcados por incertezas sobre o futuro do atacante. O time chegou a sugerir que Hulk optasse pela aposentadoria, dando a entender de que ele não teria condições de atuar em 2027.
O jogador se sentiu desprestigiado, já que esperava uma proposta de extensão do contrato. Porém, agora, ele está disposto a superar esse capítulo para seguir seu caminho em outro clube.
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