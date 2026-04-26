Hulk é cortado de jogo contra Flamengo após sondagem e pode deixar o Atlético-MG

Inicialmente relacionado pelo Atlético-MG para enfrentar o Flamengo na noite deste domingo, Huk foi cortado da partida poucos minutos antes do confronto após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro com interesse em sua contratação.

"O atacante Hulk, que já soma 12 partidas disputadas no campeonato, foi retirado da relação do jogo de hoje, após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro", disse a assessoria do clube.

Caso Hulk entrasse em campo, completaria 13 jogos pelo Atlético-MG no Brasileirão, o que impediria o atacante de atuar pela competição vestindo a camisa de outra equipe.

Mesmo que acerte sua transferência, o atacante de 39 anos terá que esperar a abertura da janela de transferências em julho para se apresentar no novo clube. Hulk tem contrato válido com o Galo até o final de 2026 e, a partir de julho, também poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Na última quinta, após a vitória contra o Ceará pela Copa do Brasil, ele já havia feito fortes declarações sobre seu futuro no Atlético-MG. Insatisfeito, o camisa 7 chegou a negociar com o Fluminense no início da temporada, mas o negócio não foi fechado.

“Quem sabe, pelas conversas que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio do ano ou no final do ano. Quem sabe, quando eu sair, eu não fale o que precisa ser falado. Estamos bem, estamos focados, o salário está em dia. Eu tenho pendências, mas não vou expor ninguém”, disse na zona mista.

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Números de Hulk pelo Atlético-MG

Sendo considerado um dos maiores ídolos da história recente do Galo, Hulk conquistou cinco Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e uma Supercopa pelo clube. Contratado em 2021, o camisa 7 representou o Atlético-MG em 309 oportunidades até o momento, balançando as redes 140 vezes e dando 56 passes para gols. Na temporada, são cinco gols e três assistências em 22 jogos.