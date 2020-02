Atlético-MG se pronuncia após assédio de mascote e afasta funcionário

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG se pronunciou sobre o episódio de assédio do mascote na apresentação do elenco feminino, no domingo. O Galo lamentou o comportamento do funcionário e garantiu que o profissional foi “sumariamente afastado”.

Antes da partida contra a Caldense, no Mineirão, o Atlético-MG apresentou o elenco feminino ao lado de Diego Tardelli, novo reforço do time mineiro. Em um determinado momento, o mascote pegou na mão da zagueira Vitória Calhau, e pediu que a atleta desse uma “voltinha”.

Logo em seguida, o mascote esfregou as mãos e levou-as à boca. O comportamento do funcionário causou revolta nas redes sociais, inclusive em Lorraynne Macedo, que é jogadora do Flamengo e namorada de vitória. A atleta do Rubro-Negro escreveu em seu Twitter que sentiu “nojo” da atitude do mascote.

Confira a nota na íntegra do Atlético-MG:

“Sobre o episódio ocorrido na tarde de ontem, envolvendo a atleta Vitória Calhau, o Atlético lamenta e repudia o comportamento do funcionário, que foi sumariamente afastado.

Pedimos desculpas à atleta, às demais jogadoras e a todas as torcedoras e torcedores pelo lamentável ato”.

Depois da polêmica, o Atlético-MG entrou em campo para enfrentar a Caldense e foi derrotado por 2 a 1. Até o momento, o Galo é o terceiro colocado do Campeonato Mineiro, com 11 pontos somados, atrás da Caldense e da Tombense. Na quinta-feira, os comandados de Rafael Dudamel voltam a jogar contra o Unión Santa Fé, no Independência. Na partida de ida, o Galo foi derrotado por 3 a 0.