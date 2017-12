Atlético-MG faz sondagem por Hudson e pode dar troco no Cruzeiro

Em um curto período de tempo, o futebol mineiro pode protagonizar mais uma transferência do tipo ‘vira-casaca’. Sem ter conseguido manter Hudson no elenco, o Cruzeiro corre risco de ver o volante jogar com a camisa do Atlético-MG em 2018.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, no entanto, a negociação está em estágio inicial. Até o momento, o Galo fez apenas uma sondagem junto ao estafe do atleta. Ainda nem sequer enviou uma proposta oficial ao São Paulo, clube que detém os direitos econômicos do jogador de 29 anos.

Pesa a favor do Atlético-MG a vontade de Hudson de permanecer em Belo Horizonte. Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, ele quer continuar morando na capital do estado, onde já está adaptado e ficaria mais perto dos familiares.

Caso a contratação se concretize, o Atlético-MG daria o troco no Cruzeiro, que anunciou o retorno do centroavante Fred, após 12 anos longe da Toca da Raposa, de forma repentina, no último sábado.

A permanência de Hudson, um dos pilares do Cruzeiro na conquista da Copa do Brasil 2017, era uma das prioridades da nova diretoria celeste e do técnico Mano Menezes. O clube mineiro, contudo, não conseguiu atender aos pedidos do São Paulo, com quem tem contrato válido até o fim de 2019 e cuja multa rescisória é de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 5,8 milhões).

Com pouco dinheiro em caixa, os mineiros ofereceram alguns jogadores, como o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral esquerdo Bryan e os atacantes Elber e Rafael Marques. A diretoria são-paulina, contudo, queria o também atacante Alisson, proposta descartada pelo Cruzeiro.

A última cartada da Raposa foi oferecer a sua parte – 25% – dos direitos econômicos do meia-atacante Lucca, que interessa ao técnico Dorival Júnior. Ainda assim, o São Paulo não abriu mão de receber um bom valor e o Cruzeiro desistiu da negociação na última semana. Hudson, inclusive, usou as redes sociais para se despedir da Raposa.

Além do Atlético-MG, o Santos também tem interesse no volante, que poderia parar na Vila Belmiro por meio de uma troca envolvendo o lateral direito Victor Ferraz, alvo do São Paulo. O certo é que, por enquanto, Hudson tem de se reapresentar ao time comandado por Dorival Júnior no dia 3 de janeiro, no CCT da Barra Funda, para o início da pré-temporada tricolor.