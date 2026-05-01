Lando Norris conquista pole position da corrida sprint do GP de Miami da Fórmula 1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) garantiu nesta sexta-feira a primeira posição no grid para a corrida sprint do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, em uma sessão de classificação na qual o piloto Gabriel Bortoleto terminou em 11º.

"Sempre adorei Miami"

Norris, atual campeão mundial, terminou 222 milésimos de segundo à frente do jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato de 2026.

"Sempre adorei Miami, tanto dentro quanto fora da pista. É um ótimo começo para o fim de semana", comentou o britânico, que conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 neste mesmo circuito em 2024.

"É um ótimo resultado para nós. Trouxemos algumas melhorias para o carro neste fim de semana, e isso recompensa o tremendo trabalho duro da equipe. Eu já me sentia muito melhor esta tarde, durante os treinos, e é bom voltar a ter mais aderência. Embora seja apenas o início do fim de semana, é ótimo começar as coisas dessa maneira", acrescentou Norris.

É a primeira vez nesta temporada em que a pole position escapa da Mercedes, que havia vencido as quatro primeiras etapas do ano (três Grandes Prêmios e uma sprint). As 'Flechas de Prata' haviam, inclusive, monopolizado as duas primeiras posições em todas as sessões de classificação até o momento.

O terceiro lugar ficou com o australiano Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris na McLaren, em uma tarde de calor escaldante no Circuito Internacional de Miami. O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminou em quarto lugar, e o holandês Max Verstappen (Red Bull) completou o top 5.

O argentino Franco Colapinto brilhou na sessão de classificação, chegando ao SQ3. O piloto da Alpine vai largar em oitavo na corrida sprint deste sábado.

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Sessão única de treinos

A ação teve início nesta sexta-feira no Autódromo Internacional de Miami sob um calor escaldante, atingindo 32°C à sombra e 58°C na superfície da pista.

Antes da classificação para a corrida sprint, Leclerc registrou o tempo mais rápido na primeira e única sessão de treinos livres, terminando à frente de Verstappen e Piastri.

Antonelli — o líder mais jovem da história da Fórmula 1, aos 19 anos — perdeu o final da sessão devido a um "problema no motor", segundo indicou a Mercedes.

Devido ao formato de corrida sprint deste Grande Prêmio, esta foi a única sessão de treino livre do fim de semana. Sua duração foi estendida de 60 para 90 minutos para permitir que os pilotos se adaptassem aos ajustes nos regulamentos técnicos que entram em vigor em Miami.

As modificações foram acordadas durante a pausa forçada de cinco semanas causada pelo cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Oriente Médio.

Pilotos como Verstappen haviam expressado sua frustração com os novos carros impulsionados por um sistema híbrido que é metade elétrico e metade de combustão interna, introduzidos este ano para incentivar as ultrapassagens e aprimorar o espetáculo de modo geral.

A nova versão do regulamento técnico visa, principalmente, reduzir significativamente as diferenças de velocidade entre os carros, prevenindo assim que um acidente como esse se repita, busca também simplificar a gestão de energia para os pilotos, permitindo-lhes forçar mais o ritmo durante a classificação.

*Conteúdo produzido pela AFP