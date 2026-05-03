Antonelli vence em Miami e amplia vantagem na Fórmula 1

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) consolidou sua liderança na Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio de Miami neste domingo (3), sua terceira vitória consecutiva neste início de temporada.
Antonelli, de 19 anos, o líder mais jovem da história, terminou à frente das McLarens do britânico Lando Norris, atual campeão, e do australiano Oscar Piastri, em uma corrida que, no fim das contas, acabou não sendo afetada pela chuva.
O argentino Franco Colapinto (Alpine) igualou o melhor resultado de sua carreira ao terminar em oitavo lugar.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), que havia largado em 21º, terminou a prova na 12ª posição.
Em Miami, diante de uma lista de convidados ilustres que incluía Lionel Messi, a Fórmula 1 retomou suas atividades após uma pausa de um mês causada pela guerra no Oriente Médio, a qual levou ao cancelamento das corridas no Bahrein e na Arábia Saudita.
A categoria também estreou uma série de modificações nos controversos regulamentos técnicos desta temporada, que haviam introduzido novos carros equipados com um sistema híbrido de propulsão, metade elétrico, metade a combustão interna.
Apesar das mudanças, a Mercedes voltou a dominar a quarta etapa do calendário, depois das vitórias de George Russell na Austrália e de Antonelli na China e no Japão.
O piloto italiano, que havia tido um desempenho abaixo do esperado no sábado, em uma corrida sprint vencida por Norris, se redimiu neste domingo, em uma prova na qual a ameaça de tempestades severas, que teriam tornado a disputa mais imprevisível, acabou não se concretizando.
Diante dessa previsão, os organizadores haviam antecipado em três horas o início da largada no Autódromo Internacional de Miami, onde Antonelli havia conquistado a pole position.
O prodígio da Mercedes voltou a ter dificuldades na largada, sendo ultrapassado primeiro por Charles Leclerc (Ferrari) e, em seguida, por Norris.
O britânico, que lutava por uma vitória para impulsionar seu início de ano irregular, liderou a corrida até uma parada nos boxes ao lado de Antonelli, da qual o italiano saiu na frente.
Norris pressionou Antonelli, reduzindo a diferença para menos de um segundo a cerca de vinte voltas do fim.
No entanto, o jovem italiano resistiu à disputa acirrada, derrotando Norris por 3,264 segundos e conquistando uma vitória que amplia ainda mais sua vantagem sobre os demais competidores no campeonato.
Colapinto oitavo, Bortoleto 12º
Franco Colapinto completou o melhor fim de semana de sua carreira diante dos torcedores argentinos em Miami, um circuito onde nunca havia competido antes.
O argentino terminou na oitava colocação, igualando seu melhor resultado pessoal, que havia alcançado anteriormente no Azerbaijão, em 2024.
Antes de entrar em seu Alpine, Colapinto recebeu a visita de seu ídolo, Lionel Messi, que compareceu ao evento com sua família para prestigiar este Grande Prêmio pela primeira vez.
Além do capitão do Inter Miami, outras personalidades do esporte também visitaram o circuito, incluindo os espanhóis Rafael Nadal e Jon Rahm.
O companheiro de equipe de Colapinto na Alpine, Pierre Gasly, abandonou a prova na sexta volta após um espetacular acidente, do qual saiu ileso.
O francês foi atingido na traseira pelo carro do neozelandês Liam Lawson, Seu veículo capotou e parou encostado em uma barreira de segurança.
No sábado, ele havia tido problemas na classificação, com um incêndio em seu motor que o obrigou a parar na pista. Com isso, largaria em 22º mas acabou largando em 21º depois que o francês Isack Hadjar (Red Bull) foi penalizado devido a uma infração técnica detectada em seu carro, o que o obrigou a largar em 22º.
O mexicano Sergio Pérez terminou em 16º, marcando a estreia da equipe Cadillac em solo norte-americano.
Os espanhóis Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin) terminaram na nona e na 15ª colocação, respectivamente.
Classificação do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1
1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), os 308,326 km em 1h 33:27.469
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 3.264
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 27.092
4. George Russell (GBR/Mercedes) a 43.051
5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 43.949
6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 44.245
7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 53.753
8. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 1:01.871
9. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1:22.072
10. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 1:30.972
11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1 volta
12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1 volta
13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta
14. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta
15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) a 1 volta
16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 1 volta
17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) a 1 volta
18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 2 voltas
Melhor volta na corrida: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:31.885 na 12ª volta (média: 168,824 km/h)
Abandonos:
Nico Hülkenberg (ALE/Audi): problema técnico na 9ª volta
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull): problema técnico na 9ª volta
Isack Hadjar (FRA/Red Bull): acidente na 6ª volta
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes): acidente na 6ª volta
*Por AFP