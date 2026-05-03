Leclerc perde duas posições na classificação final do GP de Miami após sanção

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) sofreu uma penalidade de 20 segundos neste domingo, após o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, uma sanção que o fez cair do sexto para o oitavo lugar, segundo os comissários.
Enquanto disputava o terceiro lugar com Oscar Piastri (McLaren), Leclerc permitiu deliberadamente que o australiano o ultrapassasse no início da última volta, na esperança de superá-lo mais tarde.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
No entanto, ele cometeu um erro, rodando na pista antes de bater em um muro, embora tenha conseguido retomar o controle.
O piloto monegasco foi penalizado por cortar caminho pelas chicanes na última volta, na sequência desse incidente.
"O carro nº 16 rodou na última volta, na curva 3, e bateu no muro, mas continuou na pista. O piloto nos informou que o carro parecia estar em boas condições, embora não estivesse contornando corretamente as curvas para a direita", explicaram os comissários.
"Devido a esse problema, ele foi forçado a cortar caminho pelas chicanes até a bandeira quadriculada. Determinamos que o fato de ele ter tido que cortar caminho pelas chicanes significa que ele obteve uma vantagem duradoura ao sair da pista desta maneira. O fato de ele ter tido algum tipo de problema mecânico - seja qual for - não constitui uma justificativa aceitável", acrescentaram.
Ele recebeu uma penalidade de "drive-through" (uma passagem pelo pit lane), mas a corrida já havia terminado. Consequentemente, a penalidade foi convertida em uma punição de 20 segundos no tempo final, rebaixando Leclerc para o oitavo lugar, atrás de seu companheiro de equipe britânico, Lewis Hamilton (6º), e do argentino Franco Colapinto (Alpine, 7º).
"Estou muito decepcionado comigo mesmo. É inteiramente culpa minha, e foi um erro", lamentou o piloto monegasco após a corrida.
Enquanto isso, Max Verstappen (Red Bull) recebeu uma penalidade de cinco segundos por cruzar a linha branca na saída do pit lane.
No entanto, essa penalidade não tem efeito na classificação final, uma vez que o holandês mantém sua quinta colocação.
Classificação final do Grande Prêmio de Miami de F1:
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) fez os 308,326 km em 1h33:19.273.
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 3.264 segundos.
- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 27.092.
- George Russell (GBR/Mercedes) 43.051.
- Max Verstappen (HOL/Red Bull) 48.949 (*).
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 53.753.
- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:01.871 minutos.
- Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:04.245 (**).
- Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:22.072.
- Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:30.972.
- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1 volta.
- Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1 volta.
- Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta.
- Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta.
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) a 1 volta.
- Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 1 volta.
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) a 1 volta.
- Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 2 voltas.
Abandonos
- Isack Hadjar (FRA/Red Bull Racing - Red Bull Ford): acidente na quinta volta.
- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes): acidente na quinta volta.
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull Ford): acidente na sétima volta.
- Nico Hülkenberg (ALE/Audi): acidente na oitava volta.
(*) Verstappen recebeu uma penalidade de cinco segundos por cruzar a linha branca ao sair do pit lane.
(**) Leclerc recebeu uma penalidade de 20 segundos por cortar caminho pela chicane na última volta.
*Por AFP
Ver essa foto no Instagram