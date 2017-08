F1 considera quatro cidades para segundo GP nos Estados Unidos

A Fórmula 1 vem passando por diversas mudanças desde que a Liberty Media comprou a categoria e a próxima novidade pode ser mais um circuito nos Estados Unidos. O diretor executivo Chase Carey revelou que a F1 tem quatro cidades como alvo para receber um segundo GP em solo americano.

Atualmente a principal competição de automobilismo do mundo só passa por Austin, Texas, nos Estados Unidos. Agora a Fórmula 1 mira quatro cidades em lados opostos do mapa, sendo duas na Costa Leste e outras duas na Costa Oeste.

Leia mais:

Fernando Alonso ainda sonha com título e deixa futuro indefinido

Mercedes deve mudar estratégia após polêmica na Hungria

“Tradicionalmente, acho que vínhamos dizendo quatro: Nova York, Miami, Los Angeles e Las Vegas. Elas são ilustrativas. Não acho que iríamos querer iniciar essas discussões em público. Temos o interesse de cada uma dessas cidades. Temos até interesse em mais de um local em algumas delas, mas não vamos colocar uns contra os outros publicamente”, declarou o novo chefão da categoria.

Além disso, Chase Carey declarou que os pré-requisitos para haver um acordo vão além do lado financeiro. “Queremos encontrar a plataforma correta, com os parceiros corretos, na oportunidade certa, no local correto e com o tipo de evento certo para capturar a imaginação das pessoas. Queremos um parceiro de verdade, não apenas fazer um acordo”.