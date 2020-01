Vedacit Vôlei Guarulhos apresenta equipe para a temporada 2020

O Vedacit Vôlei Guarulhos apresentou o time que irá disputar a Superliga B em 2020, em evento na última sexta-feira, no Parque Bosque Maia, em Guarulhos.

A equipe ainda realizou um treino aberto e os jogadores fizeram atividades com crianças que participam de um projeto social da cidade.

Estreando em 2020, o Vedacit Vôlei Guarulhos conquistou uma das oito vagas na Superliga B no ano passado, e conta com projetos de categorias de base , nos times sub-19 e sub-21.

Marcos Bicudo, presidente da patrocinadora Vedacit, falou sobre a importância de valorizar o esporte e as expectativas com a parceria. “Assim como os brasileiros, a Vedacit é apaixonada por esportes e estamos animados em vestir a camisa do Guarulhos, que está em ascensão com um projeto sólido de crescimento”, afirmou.

Anderson Marsili, um dos gestores do time, falou sobre a relevância de ter um contrato de longo prazo (dois anos) para um planejamento robusto e a escolha do elenco talentoso. “Montamos uma equipe forte tanto na comissão técnica, quanto entre os atletas. A expectativa é brigar por uma das vagas na Superliga A”, ressaltou. A Vedacit investirá cerca de R$5 milhões no período de patrocínio.

A comissão técnica é liderada por Vinicius Gamino, o Alegrete, que trabalhou no Sesc Rio de Janeiro. Dentro da quadra, a equipe terá o levantador Sandro Barbalho, que disputou a última Superliga pelo Sada Cruzeiro, como capitão e grande destaque.

Veja todos os nomes que compõe a equipe do Vedacit Vôlei Guarulhos:

Luiz Felipe Pantalão – Oposto

Jean Fernando Alves – Levantador

Bruno Tiago Godoi da Silva – Ponta

Silvio Satiro dos Santos – Meio

Sandro Barbalho de Carvalho – Levantador

Ian Rufino da Costa – Líbero

Thiago Soares Alves – Ponta

Pablo Henrique Bertolo Martins – Meio

Gustavo Mendes Brito – Meio

Deivid Mota Silveira – Ponta

Geovane Kuhnen – Meio

Wesley Adrian Pereira dos Santos Soares – Ponta

Mathaus Wojylla Mesquita Campos – Levantador

Vanderson Vicher Araujo – Líbero

Gregore Oliveira Souza Costa

Anderson Marsili – Presidente

Vinicius Gamino Gomes – Técnico

João Ricardo Honório – Assistente Técnico

Vagner Silva Santos – Aux.Técnico

Rafael Oliveira Rocamora – Preparador Físico

Claudio Augusto Zezza