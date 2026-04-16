Marcelo Melo e Alexander Zverev perdem na estreia do ATP 500 de Munique

A dupla formada por Marcelo Melo e Alexander Zverev parou logo na primeira rodada do ATP 500 de Munique. O brasileiro e o alemão enfrentaram na primeira rodada, disputada nesta quinta-feira, os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, cabeças de chave número 2, que venceram com um duplo 6/3, em 1h06min.

"Não deu para a gente aqui. Eles jogaram muito bem. Conseguiram neutralizar a nossa dupla. Tivemos algumas poucas chances de voltar no jogo. Eles começaram já na frente, desde o início. E jogaram realmente melhor, vêm muito bem, são cabeças 2. Acabaram decidindo nos detalhes, mas faz parte", explicou Melo.

Os adversários marcaram 6/3 no primeiro set, com quebras no terceiro e no nono games, aproveitando as duas oportunidades que tiveram. Melo e Zverev contaram com uma chance de break no oitavo game, mas os franceses salvaram.

No segundo set, Doumbia e Reboul quebraram no oitavo game, fazendo 5/3, após o mineiro e o alemão salvarem breaks no quarto e no sexto games. No nono, foi a vez dos adversários evitarem a quebra para fechar com novo 6/3.

Em Munique, Melo e Zverev disputaram o quinto torneio nesta temporada. "Agora é treinar mais nesta semana e na semana que vem para jogar em Madri, nosso próximo torneio", disse o brasileiro.