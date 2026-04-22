Cilic vence Bergs e enfrenta João Fonseca na próxima fase do Masters 1000 de Madri

O tenista croata Marin Cilic sofreu, mas conseguiu vencer de virada o belga Zizou Bergs por 4-6, 6-3 e 6-4 nesta quarta-feira e avançou para a próxima rodada do Masters 1000 de Madri, onde vai enfrentar o brasileiro João Fonseca em um duelo entre juventude e experiência.

Cilic, de 37 anos, campeão do US Open de 2014, terá pela frente o carioca de 19, praticamente a metade de sua idade, além da vibrante torcida brasileira.

"Com certeza, vai ser um jogo divertido. Uma batalha de gerações. João está crescendo no ranking e vem melhorando temporada após temporada. Será divertido jogar contra ele, encontrá-lo na quadra e é claro que eu vou tentar fazer o meu melhor jogo", disse o croata de 1,98m após a partida.

"O público vai estar presente. Mas o tênis é assim: você tem que desfrutar desses momentos, trazer intensidade, trazer emoções", acrescentou Cilic, que é 51º do ranking da ATP.

Também nesta quarta-feira o argentino Thiago Agustín Tirante avançou à segunda rodada ao derrotar o espanhol Roberto Bautista por 6-2 e 6-4. Tirante, de 25 anos, enfrentará o americano Tommy Paul, 15º cabeça de chave, na próxima rodada.

Em sua despedida do torneio de Madri, tendo anunciado sua aposentadoria para o final deste ano, o veterano Bautista não conseguiu resistir à potência e à força física do argentino, atualmente o número 75 do ranking mundial.

Mais cedo, o peruano Ignacio Buse conquistou sua primeira vitória em um Masters 1000 ao derrotar o francês Adrian Mannarino por 6-4 e 6-2.

Buse, de 22 anos, vai enfrentar na próxima rodada outro francês, Arthur Fils, que conquistou o torneio de Barcelona no último domingo.

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*Por AFP