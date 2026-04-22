Pliskova avança para a segunda rodada do WTA 1000 de Madri

A tenista tcheca Karolina Pliskova, ex-número 1 do mundo que atualmente ocupa apenas a 197ª posição, reagiu nesta quarta-feira para avançar à segunda rodada do WTA 1000 de Madri, derrotando a austríaca Sinja Kraus por 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-1 e 6-4.

Pliskova vai enfrentar a grega Maria Sakkari na próxima rodada.

A tcheca teve dificuldades no primeiro set, no qual foi dominada pela adversária, mas deu a volta por cima no segundo set.

Pliskova salvou sete break points para empatar em 1 a 1 e, em seguida, quebrou o saque da adversária para encaminhar a vitória no set.

A tenista tcheca ganhou embalo, utilizando gradualmente sua experiência para impor seu domínio sobre Kraus, que desmoronou no terceiro set e não conseguiu reagir.

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*Por AFP