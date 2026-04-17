João Fonseca é eliminado por Shelton no ATP 500 em Munique

João Fonseca deu adeus ao ATP 500 de Munique. Nesta sexta-feira, o tenista brasileiro foi superado pelo estadunidense Ben Shelton, atual 8º colocado do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, no Center Court, na Alemanha, pelas quartas de final.

Situação do torneio

Com a derrota, João Fonseca foca nos próximos torneios antes do segundo Grand Slam da temporada, em Roland Garros. O brasileiro vai à Espanha disputar o Mutua Madrid Open, com início previsto para 20 de abril. Já Ben Shelton segue para as semifinais e aguarda o vencedor do confronto entre o canadense Denis Shapovalov e o eslovaco Alex Molcan. As semifinais acontecem neste sábado, e o jogo do estadunidense ainda não tem horário definido.

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Resumo do jogo

JOÃO FONSECA 1 x 2 BEN SHELTON

Competição: ATP 500 de Munique | Quartas de Final

Local: Center Court, em Munique (ALE)

Data: 17 de abril de 2026 (quarta-feira)

Horário: 10h (de Brasília)

Sets

6/3 (Shelton)

6/3 (Fonseca)

6/3 (Shelton)

Como foi o jogo?

Ben Shelton começou melhor e abriu vantagem no primeiro set. João Fonseca equilibrou a partida fazendo três games, porém o estadunidense fechou o set por 6 a 3.

No segundo set, os primeiros games foram equilibrados, até que o brasileiro assumiu a liderança e venceu com propriedade pelo mesmo placar do primeiro, 6 a 3.

O terceiro set iniciou com game de Shelton, mas Fonseca buscou o empate. Nos dois outros games, a mesma situação. Até que o estadunidense abriu vantagem de 5 games a 2. O brasileiro diminuiu com mais um game, porém Shelton venceu o último e finalizou a partida em 6 a 3.