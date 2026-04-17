Djokovic desiste do Madrid Open e fica fora do terceiro torneio consecutivo

O tenista Novak Djokovic anunciou na manhã desta sexta-feira que não participará do Mutua Madrid Open, de 22 de abril a 3 de maio. O sérvio de 38 anos afirmou que não poderá participar por conta de uma recuperação.

"Madrid, infelizmente não estarei apto para competir este ano. Vou continuar minha recuperação para voltar logo. Vejo vocês em breve!", escreveu Djokovic em suas redes sociais.

O tenista não disputa uma partida oficial desde a derrota nas oitavas de final no Indian Wells, para Jack Draper, no dia 11 de março. Desde então, Djokovic também desistiu dos torneios de Miami e Monte Carlo.

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O atual quarto lugar do ranking não sofrerá modificações na lista pela desistência. Djokovic defenderia apenas 10 pontos da segunda rodada de 2025, quando perdeu para Matteo Arnaldi.

Mais baixas?

Além da ausência de Djokovic, o evento conta com a dúvida de Carlos Alcaraz, atual número dois do ranking, por conta de uma lesão no pulso.

Djokovic agora mira o Masters de Roma, que acontece entre os dias 28 de abril e 17 de maio, para recuperar ritmo de jogo até o Roland Garros, de 18 de maio até 7 de junho.