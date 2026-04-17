Alcaraz confirma desistência do Masters 1000 de Madri por lesão no punho

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do ranking mundial, anunciou nesta sexta-feira nas redes sociais que não disputará o Masters 1000 de Madri, que começa na próxima semana, devido a problemas no punho.

"Tenho uma notícia muito difícil para dar. Madri é a minha casa, um dos lugares mais especiais do calendário para mim, e é por isso que dói tanto não poder jogar aqui pelo segundo ano consecutivo", declarou em sua conta no Instagram.

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Nova desistência

Alcaraz havia desistido na quarta-feira do torneio de Barcelona após sentir problemas no punho direito durante sua vitória na primeira rodada sobre o finlandês Otto Virtanen.

O número 2 do mundo, que precisou de atendimento médico na quadra durante a partida contra Virtanen, tentou adotar um tom tranquilizador logo após o jogo. No entanto, já no dia seguinte, se mostrou mais pessimista.

"Com base nos exames de hoje, esta lesão é um pouco mais grave do que qualquer um de nós esperava", disse Alcaraz na quarta-feira, durante uma breve aparição diante dos jornalistas.

O tenista murciano, que havia viajado para Barcelona após perder a final de Monte Carlo para Jannik Sinner no último domingo, anunciou, naquela ocasião, que estava desistindo do torneio catalão para focar em sua recuperação.

"Dói em mim especialmente por não poder estar diante da minha torcida, em um torneio que é tão especial. Obrigado pelo apoio inabalável de vocês. Espero ver todos em breve", lamentou o tenista espanhol, sete vezes campeão de Grand Slams.

Alcaraz, campeão do Masters 1000 de Madri em 2023, tampouco pôde competir na capital espanhola em 2025 devido a problemas no músculo adutor da perna direita.

O tenista espanhol sofreu a lesão no ano passado, durante a final do torneio de Barcelona - a qual perdeu para o dinamarquês Holger Rune - uma lesão que, posteriormente, o impediu de disputar o torneio de Madri.

Djokovic também é baixa

Seu desfalque na Caja Mágica, na capital espanhola, ocorre logo após o do sérvio Novak Djokovic (nº 4), que anunciou sua própria ausência justamente nesta sexta-feira, devido a problemas no ombro.

"Madri, infelizmente, não poderei participar este ano. Sigo com minha recuperação com o objetivo de retornar em breve", declarou o 24 vezes campeão de Grand Slams em sua conta no Instagram.

Djokovic, de 38 anos, que sofre de uma lesão no ombro direito, não joga desde sua eliminação nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, há um mês.

Resta saber se esses dois gigantes do tênis mundial conseguirão retornar em Roma, a próxima parada da temporada de saibro após Madri, já que Roland Garros, onde Alcaraz é o atual campeão, desponta no horizonte.

Com conteúdo da AFP*