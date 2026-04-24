Atual campeão, Carlos Alcaraz anuncia que não disputará Roland Garros

O número dois do mundo, Carlos Alcaraz, anunciou nesta sexta-feira que, devido a uma lesão no punho, não poderá disputar a próxima edição do torneio de Roland Garros, na França, competição na qual ele é o atual campeão.

"Após os resultados dos exames realizados hoje, decidimos que a atitude mais prudente é ter cautela e não participar de Roma nem de Roland Garros", afirmou o bicampeão do torneio parisiense em um comunicado publicado em suas redes sociais.

Alcaraz desistiu do torneio de Barcelona na semana passada, após sentir um desconforto no punho direito durante sua vitória na primeira rodada sobre o finlandês Otto Virtanen.

Na última sexta-feira, ele anunciou que não participaria do Masters 1000 de Madri, que teve início na quarta-feira, porque sua lesão era "um pouco mais grave do que qualquer um de nós esperava".

O tenista espanhol, campeão de Roland Garros em 2024 e 2025, compareceu ao Prêmio Laureus do Esporte Mundial, em Madri, onde já havia sinalizado que não forçaria a recuperação na tentativa de estar apto para o torneio de Paris.

"Se Deus quiser, tenho uma carreira muito longa pela frente, muitos anos ainda por vir, e forçar neste Roland Garros poderia me prejudicar muito para os torneios futuros", explicou Alcaraz após receber o Prêmio Laureus de Esportista do Ano na segunda-feira.

O tenista espanhol falou, em seguida, sobre um exame médico que havia agendado para monitorar a evolução de sua lesão, após o qual decidiu priorizar sua recuperação.

"É um momento difícil para mim, mas estou confiante de que sairemos dessa mais fortes", afirmou Alcaraz nesta sexta-feira.

No dia 12 de abril, ele ficou com o vice-campeonato do torneio de Monte Carlo, onde foi superado na final pelo número um do mundo, Jannik Sinner.

Alcaraz não anunciou uma data específica para seu retorno às quadras, declarando que está "aguardando para avaliar a evolução" da lesão.

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*Por AFP