Atual campeão, Ruud atropela Munar em sua estreia no Masters 1000 de Madri

O atual campeão Casper Ruud não deu chances neste sábado ao espanhol Jaume Munar, a quem derrotou por 6-0 e 6-1 em sua partida de estreia no Masters 1000 de Madri.
O norueguês precisou de apenas 1 hora e 5 minutos para superar com facilidade o espanhol, que havia chegado à segunda rodada após derrotar o cazaque Alexander Shevchenko.
Ruud, que defende o título conquistado em 2025, enfrentará na terceira rodada o espanhol Alejandro Davidovich, que havia derrotado seu compatriota Pablo Carreño mais cedo, por 6-3 e 6-3.
Cerúndolo também avança à terceira rodada
O argentino Francisco Cerúndolo também avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Madri após derrotar o alemão Yannick Hanfmann por 6-1 e 7-5, em uma hora e quarenta minutos.
Cerúndolo, número 20 do mundo e semifinalista em Madri em 2025, dominou o primeiro set, mas Hanfmann se mostrou um adversário mais aguerrido na segunda parciail.
O alemão reagiu a duas quebras de serviço para empatar em 5-5, mas Cerúndolo quebrou o saque do adversário novamente, abrindo 6-5 e fechando a partida em seu próprio saque.
Confrontos da próxima rodada
Na próxima rodada, Cerúndolo vai enfrentar o italiano Luciano Darderi, que praticamente não deu chances ao irmão do argentino, Juan Manuel Cerúndolo. Darderi venceu em sua estreia na Caja Mágica, por 6-1, 6-3.
O russo Karen Khachanov, número 16 do mundo, também avançou, ao derrotar o australiano Adam Walton por 6-2 e 6-3 na segunda rodada.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Resultados deste sábado do Masters 1000 de Madri:
Simples masculino - 2ª rodada:
Alejandro Davidovich Fokina (ESP/nº 20) x Pablo Carreño Busta (ESP) 6-3, 6-3
Casper Ruud (NOR/nº 12) x Jaume Munar (ESP) 6-0, 6-1
Francisco Cerundolo (ARG/nº 16) x Yannick Hanfmann (ALE) 6-1, 7-5
Alexander Blockx (BEL) x Brandon Nakashima (EUA/nº 28) 3-6, 6-3, 6-4
Karen Khachanov (RUS/nº 13) x Adam Walton (AUS) 6-2, 6-3
Jakub Mensík (CZE/nº 23) x Martin Damm Jr. (EUA) 6-3, 6-4
Luciano Darderi (ITA/nº 18) x Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 6-1, 6-3
*Por AFP