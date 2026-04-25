Mirra Andreeva avança às oitavas de final do WTA 1000 de Madri

A russa Mirra Andreeva, número 8 do ranking mundial, avançou às oitavas de final do torneio WTA 1000 de Madri neste sábado, após derrotar a húngara Dalma Galfi em uma vitória contundente com parciais de 6-3 e 6-2.

Andreeva vai enfrentar a húngara Anna Bondár, que derrotou a tcheca Laura Samson por 7-6 (7/3) e 6-1 também neste sábado, em busca de uma vaga nas quartas de final.

A suíça Belinda Bencic, número 12 do ranking mundial, também garantiu sua vaga nas oitavas de final ao derrotar a russa Diana Shnaider por 6-2 e 7-6 (8/6).

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Resultados deste sábado do WTA 1000 de Madri:

Simples feminino - 3ª rodada:

Belinda Bencic (SUI/nº 11) x Diana Shnaider (RUS/nº 18) 6-2, 7-6 (8/6)

Mirra Andreeva (RUS/nº 9) x Dalma Gálfi (HUN) 6-3, 6-2

Anna Bondár (HUN) x Laura Samson (CZE) 7-6 (7/3), 6-1



*Por AFP