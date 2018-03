Marcelo Melo e Mayra Aguiar são eleitos melhores atletas de 2017

Organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o Prêmio Brasil Olímpico foi realizado nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, e elegeu os melhores atletas olímpicos do ano de 2017. Os grandes vencedores da noite foram Marcelo Melo e Mayra Aguiar, que conquistaram o principal troféu da noite nas categorias masculina e feminina, respectivamente.

O prêmio de atleta da torcida, que tinha votação aberta do público, ficou com Caio Bonfim, da marcha atlética. Ele desbancou nomes como Ana Marcela Cunha, Gabriel Medina, Bruno Fratus e os próprios vencedores de melhor atleta para ficar com o troféu.

A noite contou também com homenagens para ícones esportivos do Brasil. Recém-falecido, Bebeto de Freitas, comandante da Geração de Prata do vôlei brasileiro, foi um dos lembrados e emocionou o público, inclusive o lendário técnico Bernardinho, da mesma modalidade. Por outro lado, Lars Grael recebeu o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, que homenageia grandes nomes que representam os valores positivos do esporte no Brasil.

Os comandantes das Seleções Brasileiras contaram igualmente com premiações. José Roberto Guimarães conquistou a categoria de melhor treinador de esportes coletivos, enquanto a dupla composta por Kiko Pereira e Mário Tsutsui, do judô, venceu o troféu na categoria individual.

Ana Sátila (canoagem slalom), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade), Felipe Wu (tiro esportivo), Gabriel Medina (surfe) e Evandro/André (vôlei de praia masculino) venceram os prêmios individuais de melhores atletas em suas respectivas categorias.