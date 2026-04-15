Com autoridade, João Fonseca volta a vencer francês e avança às quartas do ATP 500 de Munique

João Fonseca está classificado para as quartas de finais do ATP 500 de Munique. Nesta quarta-feira, o brasileiro venceu o francês Arthur Rinderknech por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 e 6/2, na Center Court, na Alemanha.

Na última semana, João já havia vencido o tenista da França em duelo válido pela segunda fase do Masters 1000 de Monte Carlo.

Situação do torneio

Com o resultado, João Fonseca enfrentará o norte-americano Ben Shelton, nº 6 do mundo, nas quartas de final, nesta sexta-feira, ainda sem horário definido. O adversário do brasileiro passou pelo estadunidense Emílio Nava e pelo belga Alexander Blockx para chegar ao confronto das quartas. Este será o primeiro jogo entre João Fonseca e Ben Shelton.

Resumo do jogo

JOÃO FONSECA 2 x 0 ARTHUR RINDERKNECH

Competição: ATP 500 de Munique | Oitavas de Final

Local: Center Court, em Munique

Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)

Horário: 6h (de Brasília)

Sets

6/3 (Fonseca)

6/2 (Fonseca)

Como foi o jogo?

Após início equilibrado, João Fonseca conseguiu quebrar o saque do francês no quarto game. Confirmando os seus serviços, o brasileiro venceu o primeiro set em 6/3. Destaque para o sétimo game, quando o Fonseca conseguiu salvar três break points de Rinderknech e fechar a parcial.

No segundo set, Fonseca quebrou o serviço de Arthur logo no primeiro game. Com agressividade, o talento de 19 anos confirmou seus saques na parcial e voltou a vencer um game no saque do adversário, fechando o jogo em 6/2.

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