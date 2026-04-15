Melo e Zverev estreiam no ATP 500 de Munique nesta quinta-feira

A dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev faz sua estreia no ATP 500 de Munique nesta quinta-feira. Este será o segundo torneio da temporada em que os dois tenistas competem juntos na categoria de duplas. A partida está prevista para começar por volta das 10h30 (horário de Brasília), com os adversários definidos: os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, que figuram como cabeças de chave número 2 do torneio.

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Busca por bom resultado na Alemanha

A parceria entre Melo e Zverev já demonstrou sucesso nesta temporada, tendo conquistado o título do ATP 500 de Acapulco, no México, em fevereiro. Em busca de repetir a performance, o mineiro declarou otimismo.

"Vamos que vamos em busca de um bom resultado, agora aqui na Alemanha". A dupla se prepara para enfrentar um desafio considerável logo de cara contra os franceses.

Quinto torneio juntos na temporada

Munique marca o quinto torneio em que Marcelo Melo e Alexander Zverev atuam juntos em 2024. Antes da conquista em Acapulco, eles já haviam participado dos Masters 1000 de Indian Wells, Miami e Monte Carlo.

A parceria rendeu o primeiro título para a dupla no circuito, evidenciando um entrosamento promissor.

Retrospecto e rankings individuais

Para Marcelo Melo, esta é a sua 20ª temporada no circuito profissional. O tenista brasileiro já disputou o ATP 500 de Munique em sete ocasiões.

Atualmente, ele ocupa a 43ª posição no ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Já Alexander Zverev, seu parceiro, é um dos destaques no circuito de simples, ocupando a terceira colocação mundial.

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