Relembre conquistas de Oscar Schmidt ao longo da carreira

Um dos maiores nomes do esporte brasileiro faleceu nesta sexta-feira. Oscar Schmidt morreu após sofrer um mal-estar, aos 68 anos. Considerado o maior jogador de basquete do Brasil, o "Mão Santa", construiu uma extensa galeria de títulos.

Início de carreira

Oscar Schmidt iniciou sua carreira em 1974, no Palmeiras, e conquistou três títulos nos primeiros anos. O “Mão Santa” venceu dois Campeonatos Paulistas, em 1975 e 1976, além de levantar a taça do Campeonato Brasileiro em 1977.

Após a ascensão no Alviverde, teve uma vitoriosa passagem pelo Sírio. Em três temporadas, foram quatro títulos, todos conquistados em 1979: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Mundial Interclubes.

Passagem pela Europa

Após o destaque no basquete brasileiro, Oscar Schmidt foi negociado com o Juvecaserta Basket, da Itália. Em 11 temporadas pelo clube, tornou-se o cestinha do basquete italiano e conquistou um Campeonato Italiano e uma Copa da Itália.

No Velho Continente, também ficou próximo de títulos internacionais: foi vice da Korac Cup em 1986 e terminou na segunda colocação da Copa Saporta, em 1989.

Volta ao Brasil

Após uma breve passagem pela Espanha, Oscar Schmidt retornou ao Brasil em 1995, para atuar pelo Corinthians. O “Mão Santa” conquistou o Campeonato Brasileiro em 1996, além de ter sido vice-campeão sul-americano duas vezes.

Na sequência, transferiu-se para o Mackenzie/Barueri, onde venceu o Campeonato Paulista em 1998. Na reta final da carreira, defendeu o Flamengo, clube pelo qual conquistou dois Campeonatos Cariocas, em 1999 e 2002.

E pela Seleção?

Oscar Schmidt também teve uma longa e vitoriosa trajetória pela Seleção Brasileira. Defendendo o país desde os 18 anos, conquistou nove medalhas.

Sua principal conquista foi nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, quando o Brasil venceu os Estados Unidos, anfitriões, na decisão.

Além disso, é o maior cestinha da história da Seleção Brasileira, com 7.693 pontos, e também o maior pontuador da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos.

Medalhas pela Seleção Brasileira

Ouro – Campeonatos Sul-Americanos de 1977, 1983 e 1985; Jogos Pan-Americanos de 1987

Prata – Campeonatos Sul-Americanos de 1979 e 1981

Bronze – Campeonato Mundial de 1978; Jogos Pan-Americanos de 1979; AmeriCup de 1989

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