Caio Bonfim leva medalha de prata em etapa da República Tcheca do Circuito Mundial

O brasileiro Caio Bonfim, vice-campeão olímpico em Paris e multimedalhista mundial, conquistou nesta sexta-feira a medalha de prata na meia maratona de marcha atlética em Podebrady, na República Tcheca, pela prova do Tour Mundial de Marcha Atlética.

Com um tempo total de 1h23min40s, Caio apenas foi superado pelo italiano Francesco Fortunato, que terminou a prova 4o segundos mais rápido que o brasileiro. O alemão Christopher Linke completou o pódio, conquistando a medalha de bronze.

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O vice medalhista olímpico voltou a competir não passado um mês da conquista da medalha de bronze no Mundial por Equipes de marcha atlética, realizado em Brasília. O maratonista também disputou o quinto Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo 2026, onde conquistou a medalha de ouro e quebrou o recorde sul-americano anterior de quase duas décadas.

Em Brasília, Bonfim ainda levou a medalha de bronze na disputa da meia maratona. O brasiliense de 35 anos conquistou quatro medalhas em Campeonatos Mundiais, nos quais são disputadas todas as provas do atletismo. No ano passado, em Tóquio, fez a dobradinha com ouro nos 20 km e prata nos 35 km. Ele já tinha conquistado dois bronzes nos 20 km: o primeiro realizado na cidade de Londres, em 2017, e o segundo em Budapeste, no ano de 2023.

Na temporada, o maratonista ainda vai disputar mais duas etapas ouro do Tour Mundial de Marcha Atlética da World Athletics: o XXXIX Grande Prêmio Cantones de La Coruña e o V GPI Madrid Marcha, ambas em maio, na Espanha. Além do Troféu Brasil de Atletismo, em julho, e os Jogos Sul-Americanos adulto, em Santa Fé, Argentina, que serão realizados no mês de outubro.