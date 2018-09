Vote: É justo o Morumbi receber a abertura da Copa América?

O Brasil será sede da Copa América de 2019 e terá a abertura da competição em São Paulo. A tendência é que o estádio do Morumbi receba o primeiro jogo da competição, mesmo com outros estádios mais novos na capital paulista – as outras partidas na cidade seriam no Allianz Parque. A escolha teria relação com o tamanho da casa são-paulina (pode receber mais de 65 mil pessoas).

O anúncio oficial será na terça-feira. No entanto, o São Paulo, dono do estádio, já tem um projeto para modernizar o local. Dê a sua opinião sobre a provável escolha do Morumbi como sede da abertura da Copa América.