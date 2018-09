Morumbi se aproxima de virar palco da abertura da Copa América 2019

O estádio do Morumbi está muito perto de ser confirmado como palco da abertura da Copa América de 2019. O anúncio oficial será feito pela Conmebol após reunião marcada para a próxima terça-feira, em La Paz, na Bolívia.

O Allianz Parque, principal concorrente da casa são-paulina pelo jogo inaugural, deverá abrigar as demais partidas a serem disputadas em São Paulo. O Maracanã, apesar dos problemas administrativos, tende a ser escolhido para receber a grande final.

Pesa a favor do Morumbi o seu tamanho. De acordo com o site oficial do São Paulo, atualmente o estádio tem capacidade para receber 66.795 pessoas. A arena alviverde, por sua vez, comporta um público de aproximadamente 42 mil torcedores. Dessa forma, a entidade teria uma receita de bilheteria maior com o jogo da abertura sendo disputado no estádio tricolor.

De olho na projeção internacional que ganharia tendo seu estádio como sede da abertura da Copa América, o São Paulo prepara uma série de obras no Morumbi para atender as normas da Conmebol. Algumas delas, como a reforma dos vestiários, seriam feitas mesmo sem a competição. Outras, porém, serão adicionadas ao cronograma para adequarem o estádio aos padrões internacionais.

“Temos alguns projetos com relação ao estádio. Um deles é a troca da iluminação. Vamos colocar telões, fazer reformas nos vestiários, um acesso das equipes para o campo melhor aparelhado, nas condições mais próximas daquelas que os estádios padrão Fifa detêm”, disse o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, no último dia 30, após a eleição na Federação Paulista de Futebol (FPF).

A confirmação do Morumbi como palco de abertura da Copa América será uma vitória para o São Paulo, depois que o estádio foi preterido pela Arena Corinthians no jogo inaugural do Mundial de 2014. Desta vez, aliás, a arena alvinegra nem sequer entrou na disputa pela primeira partida do torneio continental.

A Copa América de 2019 será realizada entre os dias 7 e 30 de junho de 2019. Além de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador serão as sedes. Ao todo, 12 seleções disputarão o torneio, sendo que duas delas foram convidadas pela Conmebol: o Japão e Catar. Os asiáticos se juntarão a Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile, Peru, Equador, Bolívia e Venezuela.

