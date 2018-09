Veja como o São Paulo modernizará o Morumbi para a Copa América

O estádio do Morumbi deverá ser oficializado pela Conmebol como o palco do jogo de abertura da Copa América de 2019 na próxima terça-feira, em La Paz, na Bolívia. Preferida da entidade, a casa são-paulina superou a concorrência do Allianz Parque, que abrigará as demais partidas da competição a serem realizadas em São Paulo.

Proprietário do Morumbi, o São Paulo agora dará sequência ao cronograma de obras entregue à Conmebol anteriormente. O objetivo é modernizar o estádio e torná-lo apto em termos de infraestrutura para atender as normas da entidade.

A reforma mais iminente se refere aos vestiários, que passarão por uma ampliação em breve. Também será necessária a construção de um único túnel de acesso ao gramado – atualmente, os times sobem ao campo por túneis diferentes que desembocam atrás de um dos gols. Essa parte da reestruturação será bancada pela Ambev, que já havia financiado o novo centro de mídia.

O centro de imprensa, aliás, será realocado para o estacionamento do estádio, uma vez que o local em que os jornalistas trabalham atualmente não comporta a demanda de profissionais que irão fazer a cobertura do jogo inaugural da Copa América 2019.

As tribunas de imprensa escrita e de rádio, localizadas no anel das numeradas, serão ampliadas. A estrutura de cabos de internet também terá de ser otimizada a fim de atender um número maior de profissionais do que o habitual.

A fase mais avançada do projeto de adequação do Morumbi diz respeito à instalação do VAR (árbitro de vídeo). O clube utilizará a atual sala de audiovisual do estádio, que já tem boa parte da estrutura montada, para receber a equipe de árbitros capacitados para usar o recurso tecnológico.

O processo de modernização do Morumbi ainda passará pela troca do sistema de iluminação. O São Paulo arcará com a compra e instalação das lâmpadas de LED (provavelmente da Philips), mais econômicas e de maior duração. Com isso, o clube espera reduzir em até 30% os gastos com a iluminação. A expectativa é de que a montagem seja realizada entre dezembro e janeiro, ficando pronta para a estreia no Campeonato Paulista.

O Tricolor também prevê a instalação de dois telões até fevereiro. No momento, o clube negocia com três empresas, entre elas uma sul-coreana e outra nacional. Há ainda um estudo de viabilização para inserir painéis multimídia no estádio, condicionados à captação de parceiros para custear a implementação do sistema.