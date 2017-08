Willian celebra e diz ter certeza de que Felipe Melo será reintegrado

Após a goleada sobre o São Paulo, no Palestra Itália, o técnico Cuca admitiu a possibilidade de Felipe Melo ser reintegrado ao elenco principal do Palmeiras caso a janela de transferências se feche sem que o volante encontre outro clube. Já nesta segunda-feira, o atacante Willian mostrou-se animado com a possibilidade e ainda afirmou que tem certeza que o Pitbull irá retornar.

“Tenho certeza que ele não vai sair, não. Claro que isso é um caso da diretoria e do Cuca, mas eu tenho um respeito e um carinho pelo Felipe. Não adianta a gente querer entrar em detalhes aqui, mas falando da parte profissional e da importância que ele tem, tanto como jogador quanto no grupo, tenho certeza que ele vai nos ajudar muito se for reintegrado. Vai somar muito. É um jogador de qualidade, de potencial e entrega muito grandes. Tenho certeza que a diretoria e o Cuca vão decidir com calma, mas com certeza é um jogador que todo grupo queria ter, pela sua importância como atleta. Se voltar, será bem-vindo”, declarou o camisa 29, ao Sportv, nesta segunda-feira.

Questionado se sua “certeza” de que Felipe Melo não sairá se deve a alguma informação interna, Willian rechaçou. “Não me contaram nada, não sei de nada. O pouco que a gente sabe é pela imprensa. Digo isso que ele não sairá pelo que vem do coração mesmo (risos)”.

A janela de transferências para os principais mercados da Europa fecham no dia 31 de agosto. No entanto, outros mercado menos influentes, como a Turquia, onde Felipe Melo é ídolo do Besiktas, fecham apenas no dia 8 de setembro.

Felipe Melo foi afastado depois de fazer um comentário ofensivo sobre o técnico no vestiário do Mineirão, após a eliminação da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. O vazamento de um áudio em que chamava Cuca de “mentiroso e mau caráter” agravou a situação e fez com que ele passasse a treinar em horários alternativos.

Nos últimos dias, o diretor de futebol Alexandre Mattos vem tentando promover uma aproximação entre Felipe Melo e Cuca, que não se falavam desde que o Pitbull foi afastado, em julho.