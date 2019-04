Último Majestoso eliminatório teve polêmica de Carille e classificação Alvinegra

Neste domingo, às 16h (de Brasília), São Paulo e Corinthians entram em campo para a primeira de duas partidas pela decisão do Campeonato Paulista. E na última vez em que houve um Majestoso eliminatório, há pouco mais de um ano, justamente na competição estadual, o duelo foi marcado de polêmica, principalmente à beira do campo. Dentro das quatro linhas, o Alvinegro levou a melhor.

Na última edição do Paulistão, Tricolor e Timão mediram forças pela semifinal do torneio. Em cenário semelhante ao atual, com o primeiro jogo na casa Tricolor e a definição na Arena de Itaquera, o São Paulo venceu a partida de ida por 1 a 0, com gol marcado. No segundo jogo, o time comandado por Diego Aguirre sustentou a vantagem até o último minuto, quando Rodriguinho marcou de cabeça. Nos pênaltis, os comandados de Carille saíram classificados.

E foram justamente os treinadores que causaram a principal polêmica do confronto, iniciada ainda no duelo na casa Tricolor antes mesmo do apito inicial. Recém-chegado ao São Paulo, Diego Aguirre saiu do vestiário rumo ao seu banco de reservas, passando direto por Carille. Após a partida, o comandante Alvinegro se mostrou incomodado com a situação e revelou ter dado uma bronca ao fim do jogo.

“Dei uma dura nele, sim. Ele passou na minha frente e não me cumprimentou. Isso me deixou muito chateado”, reclamou o comandante corintiano na época. “Sempre protejo a qualidade dos profissionais, sejam de onde forem, e falo que as portas do Brasil estão abertas para todos. E ele teve cara de pau de falar que não me conhecia”, completou.

Do outro lado, o são-paulino evitou polemizar e se limitou a dizer que não prestou atenção e não notou a presença de Carille por estar focado nos aspectos do jogo. “Foi uma coisa normal. Eu estava focado no jogo, pensando em coisas do jogo. Não estava nem olhando para ele. É verdade que não o reconheci, até porque não estava pensando nisso”, respondeu Aguirre em sua entrevista coletiva no Morumbi, depois da primeira partida.

Agora, para o duelo deste domingo, o treinador do Corinthians chega em meio a uma nova polêmica, dessa vez com a imprensa. Isso porque Carille revelou ter ficado sabendo da presença de um suposto “espião”, que teria passado informações quanto a bola parada do Alvinegro. O caso ganhou os bastidores e levou até a uma discussão entre o comandante e um repórter após a semifinal contra o Santos.

Dono da melhor campanha entre os finalistas, o Corinthians poderá decidir a final do Campeonato Paulista. A primeira partida, no Estádio do Morumbi, deve contar com casa cheia. O segundo jogo está marcado para o dia 21 de abril, na Arena de Itaquera, local onde o São Paulo jamais venceu.