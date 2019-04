São Paulo tentou atravessar negociação do Santos com Jobson, do Red Bull

O São Paulo tentou atravessar a negociação do Santos por Jobson, do Red Bull Brasil. O Peixe acertou um contrato de quatro anos com o volante nesta segunda-feira.

O Tricolor procurou o representante do volante e manifestou o interesse no fim da última semana. Mesmo com a resposta sobre as tratativas encaminhadas com o Alvinegro, o rival disse saber pelo RB do negócio não concretizado e fez uma investida – sem sucesso.

Pesou a favor do Santos o desejo de Jobson. O meio-campista se decidiu desde o começo pelo primeiro clube interessado, o Peixe, e não se empolgou com o interesse do Atlético-MG, Athletico Paranaense e uma equipe da Itália. O jovem de 23 anos deu seus primeiros passos na carreira pelo Alvinegro.

O Santos pagará R$ 4 milhões a partir do meio do ano, de forma parcelada, por 70% dos direitos econômicos. O Red Bull autorizou o jogador de 23 anos a fazer exames médicos nesta terça-feira.

Jobson foi revelado pelo Palmeiras e estava no Náutico antes de ser destaque pelo Red Bull. Ele é um primeiro volante de origem, mas com qualidade para apoiar o ataque.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com