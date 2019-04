Santos acerta contrato de quatro anos com Jobson, do Red Bull

O Santos acertou um contrato de quatro anos com Jobson, do Red Bull Brasil, após café da manhã nesta segunda-feira com o presidente José Carlos Peres e o empresário Robson Ferreira.

O Peixe pagará R$ 4 milhões a partir do meio do ano, de forma parcelada, por 70% dos direitos econômicos. O Red Bull autorizou o jogador de 23 anos a fazer exames médicos nesta terça-feira.

Procurado por Atlético-MG, Athletico Paranaense e um clube da Itália, Jobson e seu agente deram prioridade ao Alvinegro. O acordo foi apalavrado há quase um mês.

Uma reunião na primeira semana de março entre Peres, o CEO Thiago Scuro e o empresário Ferreira encaminhou a negociação e, inclusive, fez o volante ficar no banco de reservas em vitória por 2 a 1 sobre o Oeste, no dia 8. Depois da viagem do presidente à Ásia, o acerto foi sacramentado.

Jobson foi revelado pelo Palmeiras e estava no Náutico antes de ser destaque pelo Red Bull. O atleta deu seus primeiros passos na carreira em escolinha de futebol do Santos.

