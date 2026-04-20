Ex-Santos, Weslley Patati conquista primeiro título pelo AZ Alkmaar e celebra: "Especial"

Ex-Santos, Weslley Patati foi campeão da Copa do Holanda, pelo AZ Alkmaar, no último domingo, após a goleada por 5 a 1 sobre o NEC. A conquista marca o pentacampeonato do AZ, encerrando um jejum que durava desde a temporada 2012/13.

O jogador de 22 anos chegou ao AZ como a contratação mais cara da história do clube por 7 milhões de euros (cerca de R$ 44,6 milhões na cotação da época). O atacante, porém, não entrou em campo no duelo que garantiu a taça.

"É um momento muito especial para mim. Conquistar meu primeiro título com essa camisa é algo que vou guardar para sempre. Desde que cheguei, sempre trabalhei muito para viver momentos como esse, e poder comemorar dessa forma, em uma final, é indescritível. Estou muito feliz e grato por tudo que venho vivendo aqui", disse Patati sobre a conquista.

View this post on Instagram A post shared by Weslley Batista - Patati 🇧🇷 (@weslleypatati)

No clube holandês, o brasileiro alcançou a marca de 100 jogos como profissional na carreira e participou de momentos marcantes na história recente do AZ, como a maior goleada do clube sobre o rival Ajax. Pela equipe, o atacante soma 36 jogos, dois gols e duas assistências.

"Desde que cheguei, fui muito bem recebido e isso fez toda a diferença para me adaptar e evoluir. Participar de jogos importantes, viver momentos importantes como esse título e sentir essa conexão com o clube é algo muito especial. É uma história que está sendo construída, e eu quero continuar fazendo parte de momentos grandes aqui dentro", concluiu o jogador.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

A trajetória de Weslley Patati

Antes de chegar ao futebol holandês, Patati teve passagem pelo Maccabi Tel Aviv. Em sua primeira temporada fora do Brasil, acumulou 14 gols e nove assistências em 40 partidas, sendo importante nas conquistas do Campeonato Israelense e da Copa do Estado de Israel. Anteriormente, pelo Santos, o atacante somou 33 jogos, dois gols e uma assistência.