Portuguesa empata e Juventus perde na A2; Noroeste goleia na A3

Pela 10° rodada do Campeonato Paulista série A2, a Portuguesa recebeu o Taubaté no estádio do Canindé e ficou no empate por 1 a 1. Com o resultado, o time da casa segue na vice=lanterna com oito pontos. Já os visitantes sobem para nono, com 13 pontos ganhos.

Na zona de rebaixamento, a Lusa entrou em campo demonstrando pressa para abrir o placar, e tentou pressionar o adversário nos primeiros minutos de jogo. No entanto, o time estava afobado, e errava muito.

Aos poucos, o Taubaté foi saindo da pressão e ficando mais com a posse de bola. As chances claras de gol, contudo, eram raras para os dois lados pois as equipes não tinham criatividade. Assim, aos 39 minutos, Kleiton Domingues arriscou de fora da área e foi feliz, abrindo o placar a favor do time visitante.

O segundo tempo começou com blitz total da Portuguesa, que precisava do empate. Aos 21, Luciano Sorriso obrigou o goleiro a fazer boa defesa. Na cobrança de escanteio, Gabriel cabeceou na trave.

Aos 38, o time visitante até conseguiu ampliar, mas o árbitro viu falta no lance. Aos 39, Wellington Melo desperdiçou chance sem goleiro.

A Lusa ainda acreditava no gol, e o árbitro decretou oito minutos de acréscimo. Aos 50, Raul arriscou de longe e acertou belo chute para empatar a partida. Aos 51, Diogo Borges, do Taubaté, ainda foi expulso, mas não havia tempo para mais nada.no Canindé.

Após sequência de duas vitórias, Juventus perde em casa

Em clássico na Rua Javari, o Juventus recebeu o Nacional e acabou derrotado pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, os donos da casa seguem na 13° colocação com nove pontos, e ficam a apenas um ponto da zona de rebaixamento. O Nacional assume provisoriamente a quarta colocação com 17 pontos, e entra na zona de classificação para as semifinais.

O Moleque Travesso foi a campo com Rosinei no lugar de Cesinha, e teve a primeira chance da partida logo aos quatro minutos, quando descolou um escanteio. O time da casa começou bem, propondo o jogo. Aos nove, após erro da defesa, a bola sobrou limpa para João Vitor, que perdeu boa chance.

O Nacional tinha uma postura mais defensiva, e apenas esperava pelos contra-ataques. Numa dessas, após sofrer muita pressão, Bruno Nunes abriu o placar para os visitantes aos 43 minutos.

No primeiro minuto do segundo tempo, o árbitro assinalou pênalti para a Juve. Na cobrança, Jean Carlos foi muito mal e mandou para fora. Aos 13, Cesinha entrou no lugar de Janderson e aos 21 já levou perigo.

Daí pra frente, o time da casa foi só ataque. O Nacional praticamente não jogava, e só se protegia do bombardeio adversário. No fim das contas, porém, mesmo após muita pressão, o Moleque Travesso não conseguiu o gol de empate.

Portuguesa Santista perde fora de casa e Noroeste goleia

A 14° rodada do Campeonato Paulista A3 teve dois jogos na manhã deste domingo. A segunda colocada Portuguesa Santista visitou o Monte Azul com a chance de assumir a liderança do campeonato, mas acabou derrotada por 1 a 0. Aos sete minutos do primeiro tempo, após bola alçada na área, Cezane completou de cabeça para marcar o único gol da partida.

Com o resultado, a Briosa segue na vice-liderança com 29 pontos, um a menos que o líder Atibaia. Já o Monte Azul sobe para nono, com 21 pontos ganhos.

No outro jogo, o Noroeste recebeu a Matonense e passeou, aplicando goleada por 8 a 1. O placar foi aberto aos sete minutos de jogo com Jorge Mauá, que voltaria a marcar aos 47 e aos dois do segundo tempo. Igor Pimenta, Gindre, Jean Pierre e Leandro Oliveira (duas vezes) completaram o massacre. Rafael, aos 12 da segunda etapa, descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Norusca assume a quinta colocação, com 25 pontos. A Matonense, por sua vez, amarga o 18° lugar, com apenas 11 pontos.