Palmeiras se despede de 2018 contra o rebaixado Vitória em jogo da taça

De um lado, o campeão brasileiro de 2018, recordista de invencibilidade da era dos pontos corridos e se despedindo da temporada junto à sua torcida. Do outro, uma equipe já rebaixada, em meio a uma crise e planejando a Série B em 2019. Esse é o cenário da partida entre Palmeiras e Vitória, que se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, no tradicional jogo da taça para o time alviverde.

Dono de 77 pontos, o Palmeiras se sagrou decacampeão nacional no último domingo, após vencer o Vasco da Gama em São Januário por 1 a 0, com gol marcado por Deyverson. Já o Rubro-Negro baiano também teve seu descenso confirmado no último fim de semana ao empatar com o Grêmio em pleno Barradão.

Verdão campeão mantém o mistério para despedida

Nem a conquista do título antecipado mudou a tradicional rotina de Luiz Felipe Scolari e sua opção por manter o mistério antes das partidas. Apesar de ter aberto os dois primeiros treinamentos da semana, em que o clima leve ficou evidente, o comandante decidiu fechar a atividade decisiva antes do jogo contra o Rubro-Negro, colocando a escalação do Palmeiras como uma incógnita.

Da Série B ao Deca

Para a partida, porém, Felipão conta com todo seu plantel à disposição, com exceção de Willian, que sofreu um entorse no joelho direito e apresentou lesão no ligamento cruzado anterior. O atacante, inclusive, passará por uma cirurgia e deve ficar afastado dos gramados por um período de 6 a 9 meses. No restante, o treinador conta com força máxima.

Ainda assim, não se sabe qual Palmeiras que irá entrar em campo. Existe a possibilidade de Scolari optar por um time que pouco atuou na temporada, dando minutos aos atletas que ficaram em segundo plano no decorrer das competições. Além disso, uma provável substituição é no gol, com Weverton dando lugar a Fernando Prass. O ídolo possui sua situação contratual indefinida e pode fazer sua despedida do clube.

Quem deve entrar em campo e continuar como titular da equipe do Palmeiras é o lateral-direito Mayke, contratado em definitivo pelas próximas cinco temporadas. Antes emprestado pelo Cruzeiro, o jogador enfatizou a necessidade de uma boa partida para coroar o título e a partida de entrega da taça. “Temos que ter em mente que somos campeões, mas ainda não acabou o campeonato. Contra o Vitória temos que fazer um bom trabalho para coroar o título”, disse.

Já rebaixado, Vitória busca atrapalhar a festa do Palmeiras

Enquanto do lado palmeirense a semana foi de comemoração, o mesmo não se pode dizer do Vitória. Rebaixado para a Série B de 2019 após o empate com o Grêmio em pleno Barradão, no último domingo, o Rubro-Negro teve uma semana de protestos e das primeiras definições quanto ao elenco e os jogadores que devem ou não permanecer no clube.

A primeira providência da diretoria foi uma lista de dispensas com sete nomes. O zagueiro Aderllan, os laterais Bryan e Lucas, o volante Arouca, o meia Rhayner e os atacantes André Lima e Wallyson, que não fazem parte do planejamento para 2019, receberam férias antecipadas e sequer serão relacionados. Além deles, o lateral-direito Jeferson também já se despediu da temporada, por estar suspenso.

Na reapresentação do clube após a confirmação do rebaixamento, que conversou com a imprensa foi o presidente do Vitória, Ricardo David. E um dos principais temas da coletiva foi o treinador para 2019, já que João Burse não seguirá à frente do banco de reservas.

“Queremos um técnico que teve sucesso na Série B e que entenda as características dela. Já ouvi de dirigentes que um dos maiores erros é tratar um time como se fosse disputar a Série A. Profissionais como Marcelo Cabo, Gilson Kleina e outros interessam. Vamos procurar definir logo isso. Nosso diretor de futebol já está viajando para negociar. Queremos que o treinador sente logo conosco e ajude no planejamento”, disse David.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X VITÓRIA

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data: Domingo, dia 2 de dezembro de 2018

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Eder Alexandre (SC)

PALMEIRAS: Weverton (Fernando Prass); Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Dudu e Borja (Deyverson).

Técnico: Luiz Felipe Scolari

VITÓRIA: João Gabriel; Fabiano, Lucas Ribeiro, Bruno Bispo e Marcelo Benítez; Willian Farias, Léo Gomes, Yago (Neílton), Luan e Lucas Fernandes; Léo Ceará.

Técnico: João Burse