Palmeiras confirma contratação de Arthur Cabral por cinco anos

O que já era uma indicação há algum tempo se confirmou e Arthur Cabral é o mais novo reforço do Palmeiras. Nesta sexta-feira, o clube alviverde confirmou a aquisição em definitivo do atacante de 20 anos, destaque do Ceará na temporada, pelos próximos cinco anos. Os valores da negociação não foram divulgados por nenhum dos dois clubes.

O jovem é o segundo reforço anunciado pelo atual campeão brasileiro, que na última quinta confirmou Zé Rafael. Ambos, porém, já tinham as contratações dadas como certas, restando apenas o acerto formal e o anúncio por parte do Palmeiras. O meia ex-Bahia também teve um acordo firmado pelos cinco anos.

Responsável por cinco tentos no Campeonato Brasileiro, Arthur disputou 83 partidas com a camisa do ceará e marcou, ao todo, 30 gols. O atacante, inclusive, foi um dos destaques da recuperação do Vozão no segundo turno da competição nacional, que se livrou de qualquer risco de descenso com uma rodada de antecedência.

Jogador mais jovem a marcar no clássico entre Fortaleza e Ceará, com apenas 19 anos, o reforço já vestiu a camisa do Palmeiras em 2015, quando foi emprestado ao time sub-17. Agora, chega para disputar posição com Borja e Deyverson. Existe a expectativa, ainda, de que um dos dois possa ser negociado, dando mais espaço para Arthur.