Palmeiras faz mistério e Guerra e Moisés não estão confirmados

A sexta-feira foi de mistério no Palmeiras. O treino na Academia de Futebol seria parcialmente fechado para a imprensa, mas quando os jornalistas entraram na Academia de Futebol, a maioria dos jogadores já deixavam o gramado. Entre eles, o trio Thiago Santos, Moisés e Guerra, possível formação do meio-campo alviverde.

“(Guerra e Moisés) estão treinando, temos avaliado eles ao final dos treinamentos. Vamos decidir se eles estão em condição de serem titulares ou não. Uma pena não termos conseguido utilizá-los juntos um pouco antes. Quanto antes tiverem condições, antes irão jogar”, afirmou o técnico Cuca, sem garantir a dupla desde o início.

No treino de quinta-feira, em que a imprensa teve acesso livre, os dois meio-campistas trabalharam como titulares ao lado de Thiago Santos, que fez a cobertura da defesa. Apesar de o treinador esconder a formação que será utilizada, é provável que o trio esteja em campo entre os 11 atletas iniciais.

Certo é que Michel Bastos será o lateral-esquerdo e Jean estará na direita. Cuca confirmou que Egídio seguirá preservado e explicou que Mayke segue sem condições de retomar a titularidade. Além disso, o treinador abordou a possibilidade do retorno de Willian, recuperado de uma lesão muscular na coxa.

“O Mayke está voltando de lesão, ainda está em uma condição não favorável e por isso não será o titular. Jean vem jogando nessa função, então seguirá sendo nosso lateral”, acrescentou o comandante palmeirense.

“A gente tem o retorno do Willian, se quisermos utilizá-lo. Ele é um jogador de frente que não faz apenas a função pelos flancos, sabe fazer a composição pelo meio. Gostamos de ter um velocista na equipe, é necessário em alguns momentos. Estamos bem servidos com diversas opções”, completou.

Com as alas já definidas, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 19h (de Brasília), em duelo contra a Chapecoense, no Palestra Itália. O time de Cuca é o quatro colocado e soma 33 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro.