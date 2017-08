Debaixo de chuva, Cuca testa time com Guerra e Moisés juntos

Em meio à crise no Palmeiras, dois atletas escapam das críticas vindas das arquibancadas e estão na formação titular ideal da maioria dos torcedores: Guerra e Moisés. Em treino na Academia de Futebol, nesta quinta-feira, a dupla foi testada por Cuca em treino debaixo de muita chuva na capital paulista.

Na atividade, o camisa 10 foi o principal destaque. Em um trabalho técnico, o treinador escalou três times com oito atletas em cada, e Moisés atuou ao lado de Guerra em um destes. No treino, o meio-campista se mostrou recuperado de uma pancada no joelho, distribuiu o jogo, deu carrinho e mostrou habilidade. Além disso, o atleta ajudou mais na marcação e saída de bola, dando liberdade para o venezuelano no meio-campo.

Com a dupla, a formação teve: Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos, Moisés e Guerra; Deyverson. Os oito atletas deverão ser titulares na partida do próximo domingo, às 19h (de Brasília), contra a Chapecoense, no Palestra Itália.

Assim, o mistério fica por conta dos pontas, ausentes no treinamento. Com Dudu machucado, Keno e Róger Guedes devem ser os escolhidos. Outra possibilidade é o retorno de Willian, recuperado de lesão muscular na coxa.

Já o time de colete vermelho treinou com Tchê Tchê, Fabiano, Juninho, Egídio, Raphael Veiga (ele está suspenso e não joga domingo), Róger Guedes, Erik e Willian. A outra equipe, de colete azul, trabalhou com Mayke, Antônio Carlos, Thiago Martins, Zé Roberto, Bruno Henrique, Hyoran, Keno e Borja.

Após o treino de 1h30 na Academia de Futebol, os jogadores seguiram para o almoço. Depois, irão descansar no hotel do CT alviverde e farão outro período de treinos à tarde, sem a presença dos jornalistas.