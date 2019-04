Neymar visita Pelé, ainda internado em hospital de Paris

Internado desde a última quarta-feira em Paris com infecção urinária, Pelé recebeu nesta segunda-feira a visita de Neymar. O craque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira publicou em sua conta no Instagram uma foto ao lado do tricampeão mundial deitado em uma cama.

Pelé foi internado na última quarta-feira por conta de uma infecção urinária. Ele está sob supervisão da equipe médica do hospital em Paris e tem tomado antibióticos. A previsão inicial era de que o Rei do Futebol teria alta ainda na mesma semana, mas a liberação foi adiada.

Visualizar esta foto no Instagram. Rei 👑 @pele Uma publicação compartilhada por EneJota 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) em 8 de Abr, 2019 às 11:33 PDT

Depois da publicação de Neymar, o Santos reproduziu a imagem em seu Twitter oficial. “Nenhuma legenda explica essa imagem. Santos Futebol Clube, #OMaiorBrasileiroDoMundo!”, diz a publicação do Alvinegro Praiano, que revelou os dois jogadores.

No momento da internação, Pelé estava na capital da França para participar de um evento com Kylian Mbappé, craque do PSG e da seleção francesa. Na ocasião, Pelé deu conselhos a Mbappé para que o atacante de 20 anos fosse o melhor jogador do mundo ao longo da carreira.

Neymar está afastado dos gramados desde janeiro, quando sua lesão no quinto metatarso do pé direito, que atrapalhou sua preparação para a Copa do Mundo de 2018, foi reativada.

