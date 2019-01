PSG confirma reativação da lesão de Neymar no quinto metatarso

Nesta quarta-feira, Neymar deixou o gramado do Parque dos Príncipes na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Strasbourg pela Copa da França no começo do segundo tempo chorando após sentir dores. Pouco mais de duas horas depois do final da partida, o clube parisiense soltou um comunicado confirmando que a lesão é no quinto metatarso do pé direito.

O local é o mesmo que o atacante fraturou em fevereiro do último ano, a quatro meses da Copa do Mundo. Na oportunidade, Neymar passou por uma cirurgia e não voltou a atuar pelo time francês no restante da temporada 2017-18, só retornando à atividade na preparação da Seleção para o Mundial, já em junho.

De acordo com o PSG, Neymar foi levado ao hospital e exames confirmaram “uma reativação da lesão no quinto metatarso”. Ainda segundo o clube, os próximos dias serão fundamentais para saber a gravidade da contusão e nenhuma “opção terapêutica está descartada”, deixando em aberto a possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica.

“Ainda não falei com Neymar, pois ele foi para o hospital. É difícil, e estou preocupado. Mesmo pé direito, mesmo lugar”, já havia dito Thomas Tuchel, treinador do time, em entrevista coletiva após a partida.

Apesar da classificação para as oitavas da final da Copa da França, o time parisiense tem muito a se preocupar, uma vez que, no dia 12 de fevereiro, encara o Manchester United pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.