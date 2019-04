Pelé diz que Mbappé pode ser o melhor do mundo no PSG: “Nunca deixei o Santos”

Depois de quase 10 meses da aproximação pelas redes sociais, Pelé e Mbappé finalmente se encontraram pessoalmente. Nesta terça-feira, o jovem francês do Paris Saint-Germain e o Rei do Futebol trocaram elogios, com auxílio da tradução, após serem apresentados em evento de uma patrocinadora de ambos realizado em um hotel de luxo de Paris. O ídolo brasileiro, inclusive, aproveitou para aconselhar o atacante de 20 anos.

“Ele não precisa sair do PSG para ser o melhor do mundo. Ele deve continuar a jogar da mesma maneira, porque ele se tornará o melhor do mundo. Isso é importante. Se tivermos que fazer uma comparação com Pelé, o Pelé nunca deixou Santos para ser o melhor jogador do mundo”, disse o tricampeão do mundo durante entrevista coletiva.

“Ele treina para se tornar o rei. Ele está passando por testes para se tornar o rei. Ele ainda tem muitos passos pela frente, é jovem, acabou de começar. No futebol, você nem sempre sabe tudo. Sempre há algo para aprender. Se posso dar alguns conselhos, cuide do corpo. A técnica, ele já tem. O físico é o aspecto mais importante para um atleta”, completou.

Perguntado sobre o que falta para Mbappé alcançá-lo, Pelé citou as diferenças do futebol praticado na época em que atuava se comparado com o de atualmente. Além disso, o Rei disse que o prodígio francês precisava melhorar sua capacidade de arremate com a cabeça.

“Ele não pode ser como eu porque meus pais fecharam a fábrica [risos], mas ele tem a oportunidade de ter a mesma sorte que eu tive no futebol. Eu tive este presente, esse presente de Deus. Depois, é o que eu sempre digo aos mais jovens: hoje, o futebol é muito mais físico do que no meu dia. Será necessário que Mbappé esteja muito bem preparado fisicamente para alcançar seus objetivos”, declarou.

“O que está faltando para ele? Não muito. Talvez o jogo com a cabeça, o impulso e o salto. Isso é o que nos faz diferentes. Eu tive muito impulso. Eu pulava bem alto e marquei muitos gols de cabeça”, disse.

O encontro entre Mbappé e Pelé estava inicialmente programado para novembro do ano passado, mas, por conta de problemas de saúde do ídolo do Santos e do futebol brasileiro, foi adiado. Na última segunda-feira, através de suas redes sociais, o atleta do Paris Saint-Germain já havia demonstrado sua expectativa em conhecer o Rei.