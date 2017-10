Neymar crê que título da Liga dos Campeões pesou para vitória de CR7

Neymar ficou novamente em terceiro lugar na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. Após a cerimônia realizada no London Palladium, em Londres, na Inglaterra, o craque brasileiro concedeu entrevista e afirmou que o fato de Cristiano Ronaldo ter se sagrado campeão da Liga dos Campeões na última temporada teve um grande peso na votação.

“É claro que a Liga dos Campeões pesa muito. Meus parabéns a ele, é merecedor de tudo isso, fez muita coisa no futebol, é um cara muito respeitado e, com Messi, é uma das duas estrelas do futebol mundial. Estou muito feliz de estar entre os três finalistas”, disse Neymar.

O evento realizado pela Fifa e batizado de “The Best” também marcou o reencontro de Neymar com o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Depois da transferência do brasileiro para o Paris Saint-Germain, muitos veículos noticiaram que o mandatário blaugrana teria tido uma rixa com o ex-jogador do clube, entretanto, os dois parecem não ter qualquer tipo de problema.

Questionado sobre como foi seu contato com o presidente do Barcelona durante a cerimônia de gala em Londres, Neymar foi bastante claro. “Falei com ele normalmente”.

Depois de ficar em terceiro na cerimônia de 2015, a última da Fifa em parceria com a revista France Football, Neymar novamente competiu com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi pelo prêmio de melhor jogador do mundo e teve de se contentar com outro terceiro lugar. Agora no PSG, o craque brasileiro está ainda mais nos holofotes e, sendo um dos líderes da equipe, pode se aproximar do tão sonhado troféu caso conquiste a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo da Rússia com a Seleção Brasileira.