Vasco vence Santos no Brasileiro sub-20 e encosta no líder Palmeiras

Nesta quinta-feira, o Vasco venceu o Santos por 3 a 1 pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, em partida disputada no estádio de São Januário. Andrey Fernandes, Pedro Augusto e Luccas Zuccarello marcaram os gols do time da casa. João Grando descontou para a equipe paulista.
Situação da tabela
Com o resultado, o Vasco se consolida na segunda colocação do Brasileiro sub-20, com 22 pontos, apenas dois atrás do líder Palmeiras. Já o Santos perdeu a chance de subir na tabela e fica na sexta posição, com 17 pontos.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪VASCO 3 x 1 SANTOS⚪⚫
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (rodada 10)
🏟️ Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 07 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
GOLS
- ⚽ Andrey Fernandes, aos 1' do 1°T (Vasco)
- ⚽ João Grando, aos 25' do 2°T (Santos)
- ⚽ Pedro Augusto, aos 37' do 2°T (Vasco)
- ⚽ Luccas Zuccarello, aos 47' do 2°T (Vasco)
Como foi o jogo
Antes do primeiro minuto de jogo, o juiz marcou um pênalti para o time da casa. Andrey Fernandes foi derrubado na área após jogada promissora que começou pela direita. O próprio atacante bateu e abriu o placar para o Vasco.
Mesmo depois de uma expulsão do lado do Santos, o Peixe não se abateu no jogo. No segundo tempo, aos 25 minutos, João Grando, depois de bate e rebate na área, acertou um belo chute de fora da área e empatou a partida.
Mas, aos 37 minutos, após bola alçada na área por Breno Vereza, o atacante Pedro Augusto subiu entre os zagueiros dos Santos e cabeceou para fazer o Vasco voltar a liderar o placar. Aos 47 minutos, foi marcado outro pênalti para o Gigante da Colina. Lucas Zuccarello marcou e fechou o placar para o time da casa.
Próximos jogos
⚫⚪ Vasco
⚔️ Jogo: América-RJ x Vasco
🏆 Competição: Copa Rio sub-20
📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 10h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro (RJ)
⚪⚫Santos
⚔️ Jogo: Santos x Juventude
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (rodada 11)
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
🏟️ Local: CT Rei Pelé, em Santos (SP)
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