Vasco vence Santos no Brasileiro sub-20 e encosta no líder Palmeiras

Nesta quinta-feira, o Vasco venceu o Santos por 3 a 1 pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, em partida disputada no estádio de São Januário. Andrey Fernandes, Pedro Augusto e Luccas Zuccarello marcaram os gols do time da casa. João Grando descontou para a equipe paulista.

Situação da tabela

Com o resultado, o Vasco se consolida na segunda colocação do Brasileiro sub-20, com 22 pontos, apenas dois atrás do líder Palmeiras. Já o Santos perdeu a chance de subir na tabela e fica na sexta posição, com 17 pontos.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪VASCO 3 x 1 SANTOS⚪⚫

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (rodada 10)

🏟️ Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 07 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

GOLS

⚽ Andrey Fernandes, aos 1' do 1°T (Vasco)

⚽ João Grando, aos 25' do 2°T (Santos)

⚽ Pedro Augusto, aos 37' do 2°T (Vasco)

⚽ Luccas Zuccarello, aos 47' do 2°T (Vasco)

Como foi o jogo

Antes do primeiro minuto de jogo, o juiz marcou um pênalti para o time da casa. Andrey Fernandes foi derrubado na área após jogada promissora que começou pela direita. O próprio atacante bateu e abriu o placar para o Vasco.

Mesmo depois de uma expulsão do lado do Santos, o Peixe não se abateu no jogo. No segundo tempo, aos 25 minutos, João Grando, depois de bate e rebate na área, acertou um belo chute de fora da área e empatou a partida.

Mas, aos 37 minutos, após bola alçada na área por Breno Vereza, o atacante Pedro Augusto subiu entre os zagueiros dos Santos e cabeceou para fazer o Vasco voltar a liderar o placar. Aos 47 minutos, foi marcado outro pênalti para o Gigante da Colina. Lucas Zuccarello marcou e fechou o placar para o time da casa.

Próximos jogos

⚫⚪ Vasco

⚔️ Jogo: América-RJ x Vasco

🏆 Competição: Copa Rio sub-20

📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 10h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro (RJ)

⚪⚫Santos

⚔️ Jogo: Santos x Juventude

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (rodada 11)

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: CT Rei Pelé, em Santos (SP)

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