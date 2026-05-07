Darwin Núñez perde espaço e encaminha saída do Al Hilal

Darwin Núñez chegou a um acordo com o Al Hilal e deve deixar o clube saudita ao final da temporada. O atacante uruguaio perdeu espaço dentro do elenco após a contratação do francês Karim Benzema.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Contratado há menos de um ano por cerca de 54 milhões de euros (cerca de R$ 313,7 mi), Núñez deve abdicar de valores para deixar a equipe. A relação do jogador de 26 anos com o time foi estremecida após o técnico Sérgio Conceição deixar o uruguaio fora dos inscritos por conta de Benzema.
Ver essa foto no Instagram
Números de Darwin Núñez na temporada
Pelo Al Hilal, Darwin Núñez entrou em campo em 24 oportunidades na temporada. Ele balançou as redes em nove oportunidades e deu cinco passes para gols.