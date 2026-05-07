Darwin Núñez perde espaço e encaminha saída do Al Hilal

Darwin Núñez chegou a um acordo com o Al Hilal e deve deixar o clube saudita ao final da temporada. O atacante uruguaio perdeu espaço dentro do elenco após a contratação do francês Karim Benzema.

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Contratado há menos de um ano por cerca de 54 milhões de euros (cerca de R$ 313,7 mi), Núñez deve abdicar de valores para deixar a equipe. A relação do jogador de 26 anos com o time foi estremecida após o técnico Sérgio Conceição deixar o uruguaio fora dos inscritos por conta de Benzema.

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Números de Darwin Núñez na temporada

Pelo Al Hilal, Darwin Núñez entrou em campo em 24 oportunidades na temporada. Ele balançou as redes em nove oportunidades e deu cinco passes para gols.